Hatalı parklanma yapan araçlara ceza  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri şehrin birçok noktasında vatandaşların huzuru ve kamu düzeninin sağlanması için yoğun emek veriyor. Trafik Zabıta ekipleri, kent genelinde trafik akışının aksamaması için çift sıra ve durak içi park eden ve araçlara yönetim denetimlerini sıkı bir şekilde gerçekleştiriyor. Çift sıra ve durak içi parklanma yaparak trafik akışını engelleyen araçlar, cezai işlem uygulanarak otoparka çekiliyor.
HEM PARK CEZASI HEM DE OTOPARK ÜCRETİ
İzmit ilçe Umuttepe hastane bölgesinde denetimlerini sıkı bir şekilde gerçekleştiren Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri, çalışmalarını Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerle birlikte yürütüyor. Vatandaşların şehir merkezinde araçları ile ilerlerken sorun yaşamamaları için yapılan denetimlerde, çift sıra ve durak içi parklanma yapan araçlara emniyet güçleri tarafından cezai işlem uygulanıyor. Cezai işlem sonrasında araçlar, Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri tarafından otoparka da çekiliyor. Çift ve durak içi parklanma yapan araçlar, yazılan cezanın yanı sıra otopark ücret parasını da ödüyor.
153’E İHBAR EDEBİLİRSİNİZ
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, trafiğin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için ayrılan şeritleri işgal eden araçları 2918 Sayılı Trafik Kanunu ve belediye emir ve yasakları hükümlerince gerekli işlemleri uyguluyor. Yaya kaldırımlarının işgal edilmemesi için duyarlı vatandaşlar, böyle bir durumu tespit ettiklerinde Büyükşehir Belediyesi’nin çağrı merkezi olan 153’ü arayabiliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Izmit - umuttepeye kadar gitmenize gerek yok çarşının göbeğindeki yenicuma camisinin odadaki peynirci babanın önünde kaldırımda duran MHP lilere ait araçlara ceza yazma gücünüz cesaretiniz varmı ona bir bakın yazabilirseniz onlara yazın veya o araçları oradan kaldırın umuttepede ne işiniz var BİRAZ CESARET hadi bakalim
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.