Hatalı parklanma yapan araçlara ceza  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri şehrin birçok noktasında vatandaşların huzuru ve kamu düzeninin sağlanması için yoğun emek veriyor. Trafik Zabıta ekipleri, kent genelinde trafik akışının aksamaması için çift sıra ve durak içi park eden ve araçlara yönetim denetimlerini sıkı bir şekilde gerçekleştiriyor. Çift sıra ve durak içi parklanma yaparak trafik akışını engelleyen araçlar, cezai işlem uygulanarak otoparka çekiliyor.

HEM PARK CEZASI HEM DE OTOPARK ÜCRETİ

İzmit ilçe Umuttepe hastane bölgesinde denetimlerini sıkı bir şekilde gerçekleştiren Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri, çalışmalarını Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerle birlikte yürütüyor. Vatandaşların şehir merkezinde araçları ile ilerlerken sorun yaşamamaları için yapılan denetimlerde, çift sıra ve durak içi parklanma yapan araçlara emniyet güçleri tarafından cezai işlem uygulanıyor. Cezai işlem sonrasında araçlar, Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri tarafından otoparka da çekiliyor. Çift ve durak içi parklanma yapan araçlar, yazılan cezanın yanı sıra otopark ücret parasını da ödüyor.

153’E İHBAR EDEBİLİRSİNİZ

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, trafiğin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için ayrılan şeritleri işgal eden araçları 2918 Sayılı Trafik Kanunu ve belediye emir ve yasakları hükümlerince gerekli işlemleri uyguluyor. Yaya kaldırımlarının işgal edilmemesi için duyarlı vatandaşlar, böyle bir durumu tespit ettiklerinde Büyükşehir Belediyesi’nin çağrı merkezi olan 153’ü arayabiliyor.