Görevden mi alındı? İstifa mı etti?

Geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleşen CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Kongresi’nde İzmit Gençliğinin başkanı seçilen Ahmet Sefa Aşkın’ın yönetimde Eğitim Sekreteri olarak görev alan Sular’ın görevden alındığı iddia edildi. Görevden alınma iddiası sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İlknur Sular açıklamasında, “16 Şubat 2020 tarihinde yapılan CHP İzmit Gençlik Kolları Kongresinde partimizin öz gücü olan gençlerimizin iradesi ile CHP İzmit Gençlik Kolları Eğitim Sekreterliği görevine seçildim. İddia edildiği gibi devamsızlıktan ötürü görevden alınmam söz konusu olmayıp peş peşe gelmediğim üçüncü toplantı haftasında istifamı elden sundum. Yönetimdeki arkadaşlar tüzüğe vakıfsa işleyişin nasıl olacağını biliyorlardır. Bu nedenden ötürü karar defterinde istifa ettiğim bilgisinin yer alacağını tahmin ediyorum.” Dedi.