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14 Eki 2020 - 11:59- Siyaset G: 14 Eki 2020 - 12:03

Görevden mi alındı? İstifa mı etti?

CHP İzmit İlçe kongresi sonrası Eğitim Sekreterliği görevine getirilen İlknur Sular’ın toplantılara gelmediği gerekçesi ile görevden alındığı iddia edildi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleşen CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Kongresi’nde İzmit Gençliğinin başkanı seçilen Ahmet Sefa Aşkın’ın yönetimde Eğitim Sekreteri olarak görev alan Sular’ın görevden alındığı iddia edildi.  Görevden alınma iddiası sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İlknur Sular açıklamasında, “16 Şubat 2020 tarihinde yapılan CHP İzmit Gençlik Kolları Kongresinde partimizin öz gücü olan gençlerimizin iradesi ile CHP İzmit Gençlik Kolları Eğitim Sekreterliği görevine seçildim. İddia edildiği gibi devamsızlıktan ötürü görevden alınmam söz konusu olmayıp peş peşe gelmediğim üçüncü toplantı haftasında istifamı elden sundum. Yönetimdeki arkadaşlar tüzüğe vakıfsa işleyişin nasıl olacağını biliyorlardır. Bu nedenden ötürü karar defterinde istifa ettiğim bilgisinin yer alacağını tahmin ediyorum.” Dedi.

14 Eki 2020 - 11:59 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Spartacus - Çok mu önemli bir konu memleket yangın yeri basının uğrastığı konuya bak hanimefendi istifa ettim diyor konuyu lastik gibi cekmenin manasi nedir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Ekim 12:48

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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