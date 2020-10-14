Belediye emeklisi koronadan öldü

Alınan bilgiye göre Kartepe Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi adresinde ikamet eden eski Saraybahçe Belediyesinden emekli Kıbrıs Gazisi Ahmet Çelik (68) rahatsızlanınca İzmit Seka Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca tedavi altına alınan Çelik, yaklaşık 10 gün süren tedavisinin ardından kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Alzheimer rahatsızlığı da olduğu öğrenilen 2 çocuk babası olan Çelik’in cenazesi Maşukiye Mezarlığında toprağa verildi.