Alınan bilgiye göre Kartepe Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi adresinde ikamet eden eski Saraybahçe Belediyesinden emekli Kıbrıs Gazisi Ahmet Çelik (68) rahatsızlanınca İzmit Seka Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca tedavi altına alınan Çelik, yaklaşık 10 gün süren tedavisinin ardından kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Alzheimer rahatsızlığı da olduğu öğrenilen 2 çocuk babası olan Çelik’in cenazesi Maşukiye Mezarlığında toprağa verildi.
14 Eki 2020 - 12:18- Asayiş Güncelleme: 14 Eki 2020 - 12:20
Belediye emeklisi koronadan öldü
Kartepe Maşukiye Mahallesinde ikamet eden eski Saraybahçe belediyesinden emekli Kıbrıs Gazisi Ahmet Çelik, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.