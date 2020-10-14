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14 Eki 2020 - 12:18- Asayiş G: 14 Eki 2020 - 12:20

Belediye emeklisi koronadan öldü

Kartepe Maşukiye Mahallesinde ikamet eden eski Saraybahçe belediyesinden emekli Kıbrıs Gazisi Ahmet Çelik, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kartepe Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi adresinde ikamet eden eski Saraybahçe Belediyesinden emekli Kıbrıs Gazisi Ahmet Çelik (68) rahatsızlanınca İzmit Seka Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca tedavi altına alınan Çelik, yaklaşık 10 gün süren tedavisinin ardından kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Alzheimer rahatsızlığı da olduğu öğrenilen 2 çocuk babası olan Çelik’in cenazesi Maşukiye Mezarlığında toprağa verildi.

14 Eki 2020 - 12:18 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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