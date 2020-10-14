Kural ihlali yapan 155 kişiye para cezası 

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 13 Ekim günü yapılan kontrollerde bin 393 iş yeri denetlenirken 20 bin 25 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 4 kişiye, maske takmadığı için 147 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymayan 2 şahsa ve 2 iş yerine olmak üzere toplam 155 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 84 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.