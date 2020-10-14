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14 Eki 2020 - 12:34- Gündem G: 14 Eki 2020 - 12:39

İmam Hatip Lisesi yıkım ihalesini kazanan belli oldu

Kocaeli’nin sembol okullarından İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yıkılma ihalesini Fethiye Ayakkabı İnşaat kazandı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Kocaeli’de 53 yıldır hizmet veren İzmit İmam Hatip Lisesi için depremde hasar gördüğü gerekçesi ile yıkılma kararı almıştı. Milli Savunma Eski Bakanı Fikri Işık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Merhum Necati Çelik’in de mezun olduğu okul, boşaltılan Gazi Lisesi’nin eski binasına taşınmıştı.

İHALE YAPILDI

Yıkılacak olan İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi Binasının yıkılma ihalesi geçtiğimiz gün gerçekleşti. İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi Koruma Derneği Başkanı Ali Ayaz’ın komisyon başkanı olduğunu ihalenin komisyon üyeliklerini Abdullah Özkırklar, İsmet Ramazan Öztürk, Yakup Turan, Hüseyin Seven gerçekleştirdi. İhaleye ayrıca Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Yunus Emre Arslan’da katıldı.

FETHİYE AYAKKABI KAZANDI

İhaleye Yiğit Metal, Mert Yıkım Enkaz, Tuğba Yıkım Enkaz, Doğan Hafriyat Yıkım, Aslan Ticaret, Beşler Metal, Özay Hurdacılık, Türkdem Hurda Metal Geri Dönüşüm, Fethiye Ayakkabı İnşaat, Kayra Geri Dönüşüm, Cengizhan Metal Geri Dönüşüm, Alkar Yıkım, Suat Yıldırım olmak üzere 13 firma ihaleye katılmak için zarf verdi. İhaleye katılan firmalardan Aslan Ticaret son anda ihaleden çekildi. 306 bin 800 TL’den başlayan ihaleyi 324 bin 250 TL bedel ile Çalık Grup bünyesinde bulunan şirketlerden Fethiye Ayakkabı İnşaat kazandı.

YENİ BİNAYI TOKİ YAPACAK

Yıkım işleminin en geç 10 gün içerisinde başlaması bekleniyor. İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi 1997 yılı mezunu olan Çalık Grup Yönetim Kurulu Başkanı Recep Çalık, kimseyi mahcup etmeden bina yıkım ve hafriyat kaldırma işlerini tamamlayacaklarını söyledi.Fethiye Ayakkabı İnşaat’a yıkım ve hafriyatı kaldırması için dernek yönetimi tarafından verilen süre ise 75 gün.Yıkılacak binanın yerine ise TOKİ tarafından yapılacak yeni bina 5 bin metrekarelik alana inşa edilecek. Yeni yapılacak binada 26 derslik, 1 pansiyon, 6 laboratuvar, konferans ve spor salonu ile mescit yer alacak.

14 Eki 2020 - 12:34 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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