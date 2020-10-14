Kaza sabah saatlerinde Gebze TEM Otoyolu Gebze gişeler mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametinde seyir halinde olan Cemil K. yönetimindeki 01 DIN 35 plakalı ahşap panel yüklü tır, Gebze gişeler mevki'inde kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan araçta bulunan sürücü Cemil K., yanında yolcu bölümünde bulunan Talip K. ve Ertuğrul Ç. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
14 Eki 2020 - 12:45- Asayiş Güncelleme: 14 Eki 2020 - 12:48
Kocaeli TEM Otoyolunda ahşap panel yüklü tır devrildi: 3 yara
Gebze TEM Otoyolunda kontrolden çıkarak devrilen ahşap panel yüklü tırdaki 3 kişi yalandı.
14 Eki 2020 - 12:45 - Asayiş Yazdır
Muhabir İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.