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14 Eki 2020 - 13:05- Siyaset G: 14 Eki 2020 - 13:11

Kocaeli’den Mustafa Sarıgül’e çağrı yaptılar

Türkiye Değişim Hareketi Kocaeli Şube Başkanı Çoşkun Ağaryılmaz yaptığı açıklama ile, Mustafa Sarıgül’ü göreve çağırdığını beyan eden bir açıklama yaptı

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Türkiye Değişim Hareketi Kocaeli Şube Başkanı Çoşkun Ağaryılmaz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “ Türkiye Değişim Hareketi, lideri  Mustafa Sarıgül’le 10 yıl önce değişim için yola çıkmış, Türkiye’nin her yerinde yapılanmış ülke genelindeki mitingleriyle büyük heyecan yaratmış bir siyasi harekettir. İktidar iddiasıyla partileşme sürecine girdiğimiz dönemde ana muhalefet partisinde ilginç bir şekilde genel başkan değişikliğinin gerçekleşmesi ve gündem olmasından dolayı TDH lideri Sn. Sarıgül büyük bir fedakarlık göstererek parti kurmayı ertelemiştir. Ancak beklentiler karşılık bulmamış geçen bu süreçte değişim ihtiyacı daha da artmıştır.

BEKLENEN DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRMELİ

Sayın Sarıgül,  Belediye başkanlığı döneminde ; marka projeler üretip, sorunlara hızlı çözüm bulması yanı sıra Ötekisi olmayan anlayışıyla ülkenin bütününde herkese ve her kesime yaptığı   hizmetlerle bilinmektedir. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç  duyduğu bugünlerde   Sn. Sarıgül’e ve yönetim anlayışına büyük bir teveccüh vardır. TDH kadroları olarak  kamuoyundaki beklentilerin  karşılık bulması için  Sn. Mustafa Sarıgül’ü  TÜRKİYE DEĞİŞİM HAREKETİNİ partileştirip ertelenen değişimi gerçekleştirmek üzere göreve çağırıyoruz."

14 Eki 2020 - 13:05 - Siyaset

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