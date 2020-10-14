Büyükakın: Milletimiz lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın dün akşam yaptığı 'Işıklar yanıyor' şeklindeki paylaşımına birçok kesimden sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Hiç kimse milli irademize gözdağı veremez, demokrasimizi tehdit edemez! Darbeci zihniyetin tehditkâr söylemiyle konuşan Anayasa mahkemesi üyesinin “AYM’nin ışıkları yanıyor” sözlerini şiddetle kınıyoruz. Meraklanmasınlar, Milletimiz lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir” dedi.