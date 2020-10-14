Gölcükspor kupayı önemsemedi: 2-1

Gölcükspor, dün Kırıkkale Arnadolu deplasmanında rakibine 2-1 yenilirken, maçı uzatmaya taşıyamadı. Gölcükspor, tek maç eliminasyon sistemine göre oynanan müsabakaya Gürkan, Tayfun, Tunahan, Zekeriya Ferhat, Kadirhan, Arif, Barış Şaffak, Coşkun, Mustafa on biriyle çıktı. Berkan Çetin’in yönettiği maç Kırıkkale Başpınar Stadı’nda oynandı.

MİRAN AVCI YİNE ATTI AMA…

32. dakikada Kırıkkale ekibi, Mehmet Berke Yanmaz ile öne geçti. Devre 1-0 ev sahibi takımın lehine sona erdi. 61. dakikada ise Kırıkkale, İbrahim Kongur’un golüyle 2-0 öne geçti. Batman Petrol’ü yıkan gollerden birini atan Miran Avcı, Kırıkkale açını da boş geçmedi, 71. dakikada farkı 1’e indirdi: 2-1. Maç böyle sonuçlanırken, Kırıkkale tek maçla tur atladı. Gölcükspor ise kupaya veda etti. Diğer 3.Lig temsilcilerimiz Darıca ve Belediye derince, önümüzdeki hafta kupaya 2.Tur’dan direkt katılacak. 2.Lig temsilcimiz Kocaelispor ise 3.tur’dan itibaren heyecana dahil olacak.

İÇEL İLE CUMARTESİ GÜNÜ OYNAYACAK…

Dünkü kupa maçına yedek ağrılıklı ve gençlerden oluşa kadrosuyla çıkan Gölcükspor, geçtiğimiz pazar günü, deplasmanda maça yenilgisiz çıkan Batman Petrol’u 2-1 yenerek zirveyi değiştirmişti. O maçta da bir golü, dünkü kupa maçında tek golü atan isim Miran Avcı atmıştı. Kırmızı Şimşekler şimdi, cumartesi günü evinde seyircisiz oynayacağı İçle İdman Yurdu maçına odaklanacak. Dün karayoluyla kente dönen takım, yarın kampa girecek.