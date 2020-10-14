"Dış güçler bize asla boyun eğdiremeyecek"

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İzmit Seka Parkta bulunan Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Merkezinde Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu’nu (TADEF) ziyaret ederek Başkan Bilal Dündar’la bir araya geldi. Azerbaycana destek ziyaretinde Ellibeş'e AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ve il yöneticileri eşlik etti.

DOSTLUĞUMUZUN EŞİ BENZERİ YOK

AKP İl Başkanı Ellibeş'e teşekkür eden Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Bilal Dündar, "Azerbaycan ve Türkiye dünyada eşi benzeri olmayan iki dosttur. O nedenle tek millet iki devlet. Paşam önemli olan anadoluyu işgalden kurtarın biz onu borc vermedik kardeş kardeşin elini tutar bugün gelinen nokta türkiyenin bir libya olayı vardır. Kıbrıs yıllardır tartışmalı durumda, Yunanistanla sorunlarımız var Suriye'de bir çıkmaz sokak. Bunları toplayinca Türkiye'nin burnunu kırılması gerekir anlayışı var. Öyle bir şey olamaz Türkiye Azerbaycan kardeşliği bozulamaz. Türkiye Azerbaycan güçlü bir ordu. Sonuç itibariyle kardeşliğimiz büyük. Kocaeli'nin desteği Türkiye'nin desteği. Başkan Ellibeş'i kırk yıldır tanırım desteğinden ötürü teşekkür ederim'' dedi.

AZERİ DİYE BİR MİLLET YOKTUR AZERİ TÜRK'Ü VARDIR

Dündar'ın ardından konuşan AKP İl Başkanı Ellibeş, "Allah razı olsun Dündar uzun yıllardır tanışıyoruz. Dernek için bugüne kadar yapmış olduğunuz taktire şayan. Biz bir milletiz farklı değiliz. Azeri diye millet yoktur Azeri Türkü vardır. Dış güçler bize asla boyun eğdirmeyecektir. Türkiye Azerbayca'nın arkasındadır. Savunma sanayimizin gelişmişliği ortadadır, bu süreci en iyi şekilde yürüteceğiz. Azerbaycan'ın alacağı kararların arkasındayız. Bu vesile ile tüm Azerbaycan kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bir ve beraber olmaya devam edeceğiz" dedi.