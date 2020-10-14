“Alkollü içeceklerdeki ÖTV düşürülmelidir”

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, İzmir, Kırıkkale, Mersin, Muğla, Aydın, İstanbul, Trabzon, Karabük ve Zonguldak’ ta sahte içki alarak zehirlendiği iddia edilen 45 kişinin hayatını kaybettiği, 30’ u aşkın kişinin de tedavi altında olduğu kişiler hakkında açıklamada bulundu.

SAHTE İÇKİ TOPLUMSAL BİR SORUNDUR

2013-2019 yılları arasında da 228 kişinin sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisini açıklayan Kimya Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, “9 Ekim 2020 tarihinden bu yana, İzmir, Kırıkkale, Mersin, Muğla, Aydın, İstanbul, Trabzon, Karabük ve Zonguldak’ ta sahte içki alarak zehirlendiği iddia edilen 45 kişinin hayatını kaybettiği, 30’ u aşkın kişinin de tedavi altında olduğu basından öğrenilmişti. (2013-2019 yılları arasında da 228 kişinin sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.) Konu ile ilgili olarak yapılan ilk araştırmada, şahısların marketten temin ettikleri dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aromaları karıştırmak suretiyle kendi yaptıkları karışımı içmeleri neticesinde zehirlenmiş olduklarının anlaşıldığı Kırıkkale Valiliği tarafından bildirilmiştir. İzmir’ de ise etil alkol olarak satıldığı söylenen alkolden yapılan içkileri içenlerin öldüğü yetkililerce açıklanmıştır” dedi.

“CİDDİ OLARAK GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR”

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi durumun ciddi olarak gözden geçirilmesini ifade ederek şu ifadelere yer verdi; “Ölüme ve nörolojik hasara yol açan içki zehirlenmeleri (etil alkol, metil alkol, izopropil alkol) son on yılda sık yaşanan bir toplumsal sorun haline gelmiştir. Alkollü içeceklerden alınan yüksek ÖTV nedeniyle standart dışı üretim yapılan işletmelerde kullanılan metil alkol sebebiyle onlarca yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. Salgın döneminde kullanımına sıkça alıştığımız daha çok yüzey temizleyici olarak kullanılan, etil alkol içerikli olanların dışında 8 farklı kimyasal içerikli çeşidi olan dezenfektana aroma karıştırılarak alkollü içki üretilmeye çalışılmıştır. Bu eylem maalesef 7 kişinin ölümüne yol açmıştır. Keza etil alkol diye bilinmeden alınan ve gerçekte sanayide kullanılan metil alkolden üretilen sahte içkiden İzmir’ de olduğu gibi her yıl yüzlerce yurttaşımız hayatını kaybetmektedir. Olayın nedenleri elbette araştırılmalıdır ancak, alkollü içeceklerin üretimi, tüketimi ve fiyatlandırılması ile ilgili mevcut durum ciddi olarak gözden geçirilmelidir.”

“ÜRETENLERİ ZOR DURUMA SOKMUŞTUR”

“Alkollü içeceklerdeki ÖTV düşürülmelidir” diyen TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, “Sahte içki üretimi ve kullanımı ile yurttaşlarımıza, çevreye ve ülke ekonomisine ciddi olarak zarar verilmektedir. Alkollü içeceklerdeki ÖTV düşürülmeli, alkol satışı ve bulundurulması konusunda denetimler artırılmalıdır. Yıllardır, yetkilileri ve kamuoyunu gerçekleştirdiğimiz sempozyumlar (I., II. ve III. Şarap ve Alkollü İçkiler Sempozyumu ve Sergisi) ve farklı zamanlarda yayınladığımız basın bildirileri ile uyarmaktayız. Ne yazık ki bilimsel, teknik ve kamuoyu yararı gözeten çalışmalarımız ve uyarılarımız dikkate alınmamakta insan yaşamı değerini yitirmektedir. Son on yılda alkollü içkilere getirilen yüksek ÖTV ve toplumsal baskı bu içecekleri tüketen ve üretenleri zor duruma sokmuştur. Alkollü içkilerden alınan vergi içki fiyatının yaklaşık %70,2’ sidir. Bugün bir şişe rakının fiyatı asgari ücretli birinin günlük kazancından daha yüksektir. Bu durum sağlıklı üretim yerine maliyetleri farklı kimyasal kullanarak yapılan kaçak içki üretimini yaygınlaştırmıştır.”

“SOLUNUM BOZUKLUKLARI, İSHAL, SARA NÖBETLERİ, FELÇ”

“Etil alkol; şeker ve nişasta içeren maddelerin alkol fermentasyonu ve takiben damıtma işlemleri ile üretilen renksiz, berrak, kendine has kokusu olan ve kaynama noktası 78,3 °C olan bir maddedir. Metil alkol ise endüstriyel kullanımı olan bir üründür. Gıda maddelerinin üretiminde girdi olarak kullanılması kesinlikle yasaktır ve kullanılamaz. İçilmesi ile oksitlenerek formik asit ve formaldehite dönüşür. Bunlar vücut içerisinde hasara yol açan maddelerdir. Metil alkol ile üretilmiş bir içkiyi tüketen kişinin bunun farkına varması neredeyse imkânsızdır. İçerisindeki metil alkol oranı yüksek bir alkolle ya da tamamen metil alkolle üretilmiş içkiyi kullanan kişinin önce merkezi sinir sistemi etkilenir, kullanım miktar arttıkça dolaşım sistemi sorunları, solunum bozuklukları, ishal, sara nöbetleri, felç, körlük, koma hali ve nihayetinde ölüm meydana gelir.”

“ÖTV VE KDV ORANLARINI MAKUL BİR DÜZEYE İNDİRMELİ”

“Metil alkolün kaçak içki ya da salgın döneminde dezenfektan üretiminde kullanılmasının bir nedeni de bu alkolleri bulunduran, satan ya da imal edenlerin bu konudaki bilgisizliği ve ehliyetsizliğidir. Kimyasal bir madde olan alkol her yerde bulunmakta ve satılabilmektedir. Ülkemizde alkollü içkilerle ilgili olarak iki farklı kamu otoritesi denetimler ve düzenlemeler yapmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki ile Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı bu ürünlerdeki denetimleri yürütmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı ürün güvenliğini sağlamakla, Etil ve Metil Alkol‘ü ülkeye giriş veya üretiliş anından itibaren adım adım izlemekle yükümlüdür. Sağlık Bakanlığı ve bünyesindeki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü de dezenfektanlarla ilgili piyasa denetiminden sorumludur. Sorun teknik bir sorun değildir, toplumsal bir sorundur. Alkol ve alkollü içki alanını kontrol eden Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlar, sorunun ana kaynağı olan alkol ve alkollü içkilerden alınan fahiş ölçüdeki ÖTV ve KDV oranlarını makul bir düzeye indirmeli ve sorumlulukları ölçüsünde alanı, piyasayı denetlemeli ve kontrol etmelidirler” ifadelerini kullandı.