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14 Eki 2020 - 16:24- Asayiş G: 14 Eki 2020 - 16:27

Polis memuru, çıkaramadığı kiracısını darp etti!

Körfez'de bir trafik polisi, evinin alt tarafında bulunan kendine ait dükkanda tahliye etmek istediği 2 kiracısını silahın kabzasıyla darp ederek yaraladı.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Bulvarı üzerindeki bulunan bir çiçekçi dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkan sahibi ve aynı zamanda trafik polisi E.Y., kiracısı Oğuz Keskin ve soy ismi öğrenilemeyen Taner adlı ortağının yanına gelerek dükkanı boşaltmalarını istedi. Tahliye talebini ilettiği kiracılarının aradan geçen zamana rağmen dükkanı boşaltmadıklarını gören, E.Y. evinin altında bulunan dükkana inerek kiracıları ile tartışmaya başladı. 3 kişi arasında büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Bunun üzerine belindeki beylik tabancasını çıkaran trafik polisi E.Y., kiracısı Oğuz Keskin ve Taner adlı şahsı, silahın dipçik kabza kısmı darp etmeye başladı. Kafalarına aldıkları darbeler sonrasında yaralanan Oğuz Keskin ve ortağı ise yere yığıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Trafik polisi E.Y. ise olay yerine gelen polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

14 Eki 2020 - 16:24 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ev Sahibi - POLİS OLDUĞU İÇİN ADALETİ SAGLAMAK İSTEMİŞ herhalde mahkemeler uzun diye

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Ekim 17:02

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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