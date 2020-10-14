Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, geçtiğimiz ay gerçekleşen il kongresinde 4. kez il başkanı seçildi. Güven tazeleyen Ünlü’ye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. İlk ziyareti geçtiğimiz günlerde AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş tarafından yapılmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’yü yarın makamında ziyaret edecek. Ziyaret programı saat 17.00’da gerçekleştirilecek. Ziyarette kent ve ülke gündemine dair fikir alış verişinde bulunulacak.
14 Eki 2020 - 16:48- Siyaset Güncelleme: 14 Eki 2020 - 16:52
Büyükakın Ünlü’yü ziyaret edecek
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 26 MHP İl Kongresinde seçilerek 4’ncü dönemine başlayan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’yü ziyaret edecek
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.