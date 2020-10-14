Büyükakın Ünlü’yü ziyaret edecek

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, geçtiğimiz ay gerçekleşen il kongresinde 4. kez il başkanı seçildi. Güven tazeleyen Ünlü’ye hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. İlk ziyareti geçtiğimiz günlerde AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş tarafından yapılmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’yü yarın makamında ziyaret edecek. Ziyaret programı saat 17.00’da gerçekleştirilecek. Ziyarette kent ve ülke gündemine dair fikir alış verişinde bulunulacak.