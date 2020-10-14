Fırtınanın sebep olduğu kesintilere SEDAŞ müdahale etti

Bölgede etkili olan sağanak yağış ve fırtına gündelik hayatı olumsuz etkiledi. Akşama doğru şiddetini artıran hava muhalefeti fırtına ve lodosa yol açtı. Elektrik kesintilerine karşı 7/24 görevde bulunan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekipleri, elektrik kesintilerini anında gidererek bölge sakinlerinin enerji ihtiyacını karşıladı.

Gün boyu kapalı seyreden hava akşam saatlerinde şiddetli fırtınaya sahne oldu. Rüzgârın etkisiyle sökülen ağaçlar enerji hatlarının üzerlerine devrilerek elektrik kesintisine yol açtı. 20 bin kilometrekarelik alanda 3,7 milyon nüfus ve 1,9 milyon aboneye hizmet veren SEDAŞ’a bağlı ekipler, zorlu şartlar altında çalışmalarına devam ederek yaşanan arızalar hızlıca giderildi.

7 gün 24 saat enerji nöbetinde bulunan SEDAŞ ekipleri, şiddetli lodos ve fırtına nedeniyle meydana gelen arızaları kısa sürede müdahale etti. Bölge genelinde etkili olan sert hava koşullarına rağmen ekipler, iş güvenliği tedbirlerini alarak gerekli onarımları tamamladı. Elektrik kesintilerine karşı, SEDAŞ ekipleri ve 186 SEDAŞ Çağrı Merkezinin günün her saati hizmet vermeye devam ediyor.