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14 Eki 2020 - 16:53- Gündem G: 14 Eki 2020 - 16:54

Fırtınanın sebep olduğu kesintilere SEDAŞ müdahale etti

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce önceki gün fırtınaya teslim oldu. Akşam saatlerinde başlayan şiddetli lodos ve fırtına nedeniyle ağaçlar enerji hatlarının üzerlerine devrildi, şiddetli rüzgar şebekede kesintilere neden oldu. SEDAŞ ekipleri bütün arızalara hızlıca müdahale ederek elektrik kesintilerini giderdi.
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Bölgede etkili olan sağanak yağış ve fırtına gündelik hayatı olumsuz etkiledi. Akşama doğru şiddetini artıran hava muhalefeti fırtına ve lodosa yol açtı. Elektrik kesintilerine karşı 7/24 görevde bulunan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekipleri, elektrik kesintilerini anında gidererek bölge sakinlerinin enerji ihtiyacını karşıladı.

Gün boyu kapalı seyreden hava akşam saatlerinde şiddetli fırtınaya sahne oldu. Rüzgârın etkisiyle sökülen ağaçlar enerji hatlarının üzerlerine devrilerek elektrik kesintisine yol açtı. 20 bin kilometrekarelik alanda 3,7 milyon nüfus ve 1,9 milyon aboneye hizmet veren SEDAŞ’a bağlı ekipler, zorlu şartlar altında çalışmalarına devam ederek yaşanan arızalar hızlıca giderildi.

7 gün 24 saat enerji nöbetinde bulunan SEDAŞ ekipleri, şiddetli lodos ve fırtına nedeniyle meydana gelen arızaları kısa sürede müdahale etti. Bölge genelinde etkili olan sert hava koşullarına rağmen ekipler, iş güvenliği tedbirlerini alarak gerekli onarımları tamamladı. Elektrik kesintilerine karşı, SEDAŞ ekipleri ve 186 SEDAŞ Çağrı Merkezinin günün her saati hizmet vermeye devam ediyor.

14 Eki 2020 - 16:53 - Gündem

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