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14 Eki 2020 - 18:30- Spor G: 14 Eki 2020 - 19:46

Afjet Afyon-Kocaelispor (Canlı anlatım) (0-1)

2.Lig Beyaz Grup 5.hafta maçları bugün oynanıyor. Hafta içi mesaisinde temsilcimiz Kocaelispor, Afyon deplasmanında, karşılaşmayı canlı anlatım olarak...

Erdem ÖVÜÇ
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2.Lig Beyaz Grup 5.hafta maçları bugün oynanıyor. Hafta içi mesaisinde temsilcimiz Kocaelispor, Afyon deplasmanında, karşılaşmayı canlı anlatım olarak buradan takip edebilirsiniz.

MAÇ BAŞLADI

Dk. 5: Mervan'ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

Dk. 20: Kocaelispor'da Yiğitali serbest vuruş kullandı. Ceza sahasında oluşan karambolde Afyonlu futbolcular topu son anda uzaklaştırdı.

Dk. 22 ve 23: Kocaelispor'da Benhur sağ kanattan tehlikeli geldi iki pozisyonda da Afyon savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Kocaeispor golü attı 0-1

Dk.29 GOOOL- Benhur sağdan getirdi, Yiğitali şutladı, savunmadan sekten top kaleciyi şaşırttı ve top ağlara gitti: 0-1...

Dk. 32 Afyon'da Savaş sarı kart gördü.

Dk. 39: Afyon'da Görkem ceza sahası dışından sert şut çekti, top üstten dışarıya çıktı.

Dk. 45: Afyon'da Emre Tosun çok etkili bir şut çekti, top az farkla üstten dışarıya çıktı.

İlk yarı skoru: Afyon:0-Kocaelispor:1...

AFJET AFYONSPOR-KOCAELİSPOR

STAT: AFYON ZAFER STADI
HAKEMLER: Celal Bayraklı, Cihad Buyurgan, Recep Güneş (4.hakem: Ahmet Ecevit)

AFJET AFYONSPOR

27. ANIL ATAĞ
3. MAHMUT BOZ
4. VELİ KIZILKAYA
5. EMRE TOSUN
19. SAVAŞ TAĞA
9. CİHAN ÖZKARA
11. MEHMET ÖZDIRAZ
80. GÖRKEM GÜVEN
48. AYKUT ULUÇ
77. FERİT ERİŞÇİ
89. NAZMİ CANDOĞAN

Yedekler

15. MEHMET DOĞAN
12. BORA TAŞDEMİR
16. SEYFETTİN ANIL YAŞAR
17. YAVUZ SELİM TEK
10. KAAN BAYSAL
20. VEYSEL KARANİ ÜNAL
21. YUSUF EMRE KASAL
13. MERT POLAT KEKLİK
91. OKAN YILDIZ
99. HACI MUSTAFA KARABULUT

Teknik Sorumlu

ÖZGÜR ZENGİN

KOCAELİSPOR

1. BAYRAM OLGUN
4. KEMAL CAN AYDEMİR
14. YİĞİTALİ BAYRAK
24. MERVAN YUSUF YİĞİT
27. SEMİH KARADENİZ
41. GÖKHAN MERAL
61. NUMAN ÇÜRÜKSU
72. MUHAMMED GÖNÜLAÇAR
77. BENHUR KESER
89. MESUT ÖZDEMİR
99. BAHATTİN KÖSE

Yedekler

17. İSMET YUMAKOĞULLARI
3. ERDİNÇ KARAKAŞ
7. HAKAN DEMİRCİ
9. BATUHAN ER
11. CEREM TALHA DİNÇER
22. MURAT CEM AKPINAR
36. BİLAL ÇUBUKÇU
57. TAHA BATUHAN YAYIKCI
80. İRFAN BAŞARAN
88. RAMAZAN ÇEVİK

14 Eki 2020 - 18:30 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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