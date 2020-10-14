Afjet Afyon-Kocaelispor (Canlı anlatım) (0-1)

2.Lig Beyaz Grup 5.hafta maçları bugün oynanıyor. Hafta içi mesaisinde temsilcimiz Kocaelispor, Afyon deplasmanında, karşılaşmayı canlı anlatım olarak buradan takip edebilirsiniz.

MAÇ BAŞLADI

Dk. 5: Mervan'ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

Dk. 20: Kocaelispor'da Yiğitali serbest vuruş kullandı. Ceza sahasında oluşan karambolde Afyonlu futbolcular topu son anda uzaklaştırdı.

Dk. 22 ve 23: Kocaelispor'da Benhur sağ kanattan tehlikeli geldi iki pozisyonda da Afyon savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Kocaeispor golü attı 0-1

Dk.29 GOOOL- Benhur sağdan getirdi, Yiğitali şutladı, savunmadan sekten top kaleciyi şaşırttı ve top ağlara gitti: 0-1...

Dk. 32 Afyon'da Savaş sarı kart gördü.

Dk. 39: Afyon'da Görkem ceza sahası dışından sert şut çekti, top üstten dışarıya çıktı.

Dk. 45: Afyon'da Emre Tosun çok etkili bir şut çekti, top az farkla üstten dışarıya çıktı.

İlk yarı skoru: Afyon:0-Kocaelispor:1...

AFJET AFYONSPOR-KOCAELİSPOR

STAT: AFYON ZAFER STADI

HAKEMLER: Celal Bayraklı, Cihad Buyurgan, Recep Güneş (4.hakem: Ahmet Ecevit)

AFJET AFYONSPOR

27. ANIL ATAĞ

3. MAHMUT BOZ

4. VELİ KIZILKAYA

5. EMRE TOSUN

19. SAVAŞ TAĞA

9. CİHAN ÖZKARA

11. MEHMET ÖZDIRAZ

80. GÖRKEM GÜVEN

48. AYKUT ULUÇ

77. FERİT ERİŞÇİ

89. NAZMİ CANDOĞAN

Yedekler

15. MEHMET DOĞAN

12. BORA TAŞDEMİR

16. SEYFETTİN ANIL YAŞAR

17. YAVUZ SELİM TEK

10. KAAN BAYSAL

20. VEYSEL KARANİ ÜNAL

21. YUSUF EMRE KASAL

13. MERT POLAT KEKLİK

91. OKAN YILDIZ

99. HACI MUSTAFA KARABULUT

Teknik Sorumlu

ÖZGÜR ZENGİN

KOCAELİSPOR

1. BAYRAM OLGUN

4. KEMAL CAN AYDEMİR

14. YİĞİTALİ BAYRAK

24. MERVAN YUSUF YİĞİT

27. SEMİH KARADENİZ

41. GÖKHAN MERAL

61. NUMAN ÇÜRÜKSU

72. MUHAMMED GÖNÜLAÇAR

77. BENHUR KESER

89. MESUT ÖZDEMİR

99. BAHATTİN KÖSE

Yedekler

17. İSMET YUMAKOĞULLARI

3. ERDİNÇ KARAKAŞ

7. HAKAN DEMİRCİ

9. BATUHAN ER

11. CEREM TALHA DİNÇER

22. MURAT CEM AKPINAR

36. BİLAL ÇUBUKÇU

57. TAHA BATUHAN YAYIKCI

80. İRFAN BAŞARAN

88. RAMAZAN ÇEVİK