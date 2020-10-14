Mutfak malzemelerini çalan 3 şüpheli gözaltında!

Alınan bilgiye göre Darıca ilçesinde 12 Ekim 2020 günü meydana gelen işyerinden yemek tezgahları kombiler ve mutfak malzemelerinin çalınması olayı ile ilgili çalışmalarda bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü ve Darıca ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştiren C.H ile T.H. isimli şüphelileri tespit ederek gözaltına aldı. Şahısların emniyette yapılan sorgularında çaldıkları malzemeleri satın aldıkları tespit edilen A.B. S.G. ve E.G. isimli şahıslar da suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan gözaltına alınarak haklarında işlem yapıldı. Çalıntı eşyaları satın alan kişiler ifadeleri sonrasında serbest bırakılırken olayı gerçekleştiren T.H ve C.H isimli şüpheliler Gebze Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen T.H. tutuklanırken C.H. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.