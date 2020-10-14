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14 Eki 2020 - 19:11- Asayiş G: 14 Eki 2020 - 19:12

Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 11 gözaltı 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığını engellemek amacıyla gerçekleştirilen uygulamada Pakistan uyruklu 8 kişi ile onları nakleden 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığını engellemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda TEM otoyolu üzerinde seyir halinde olan yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan kimlik kontrollerinde yurda kaçak yolarla girdiği tespit edilen Pakistan uyruklu 8 kişi ile onların sevkinden sorumlu olduğu belirlenen M.O. F.Ö. R.Ş. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler Kocaeli İl Göç İdaresine teslim edilirken gözaltına alınan 3 şüpheliye yasal işlem yapıldı. Göçmenlerin yakalandığı yolcu otobüsüne ise el konuldu. 

14 Eki 2020 - 19:11 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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