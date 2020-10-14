Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığını engellemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda TEM otoyolu üzerinde seyir halinde olan yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan kimlik kontrollerinde yurda kaçak yolarla girdiği tespit edilen Pakistan uyruklu 8 kişi ile onların sevkinden sorumlu olduğu belirlenen M.O. F.Ö. R.Ş. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler Kocaeli İl Göç İdaresine teslim edilirken gözaltına alınan 3 şüpheliye yasal işlem yapıldı. Göçmenlerin yakalandığı yolcu otobüsüne ise el konuldu.
14 Eki 2020 - 19:11- Asayiş Güncelleme: 14 Eki 2020 - 19:12
Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 11 gözaltı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığını engellemek amacıyla gerçekleştirilen uygulamada Pakistan uyruklu 8 kişi ile onları nakleden 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.