Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
14 Eki 2020 - 20:19- Gündem G: 14 Eki 2020 - 20:55

Koronavirüs kaynaklı 57 can kaybı, 1671 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Ekim tarihli Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre; hasta sayısı 1671 artarak 340 bin 450 oldu. 57 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı kritik eşiği aşarak 9 bin 14'e çıktı.

mask

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 14 Ekim tarihli Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1671 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 57 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı kritik eşiği aşarak 9 bin 14'e, toplam vaka sayısı ise 340 bin 450'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1396 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1396 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 298 bin 368'e yükseldi. Toplam test sayısı 11 milyon 961 bin 670, ağır hasta sayısı 1418, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.9 oldu.

14 Eki 2020 - 20:19 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Fırtınanın sebep olduğu kesintilere SEDAŞ müdahale etti mask
Fırtınanın sebep olduğu kesintilere SEDAŞ müdahale etti
"Dış güçler bize asla boyun eğdiremeyecek" mask
"Dış güçler bize asla boyun eğdiremeyecek"
Sporun kalbi Başiskele’de de atıyor mask
Sporun kalbi Başiskele’de de atıyor
“Gülümse Bebek” projesi ile bebekler hayata gülümseyerek başlıyor mask
“Gülümse Bebek” projesi ile bebekler hayata gülümseyerek başlıyor
Kocaeli Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplandı mask
Kocaeli Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplandı
Sezer’den Pehlevan’a hayırlı olsun ziyareti mask
Sezer’den Pehlevan’a hayırlı olsun ziyareti
Anket Martı Scooter’ların fiyatlarını uygun buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak burçları için harekete geçme vakti! mask
Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak burçları için harekete geçme vakti!
Koç: Döviz yerine altın alın mask
Koç: Döviz yerine altın alın
Meteoroloji'den Kocaeli uyarısı! O saatlere dikkat mask
Meteoroloji'den Kocaeli uyarısı! O saatlere dikkat
“Kartepe, Adil Üstündağ’ı zengin etmek için mi var?” mask
“Kartepe, Adil Üstündağ’ı zengin etmek için mi var?”
Kocaeli'nin 3 ilçesinde elektrik kesintisi mask
Kocaeli'nin 3 ilçesinde elektrik kesintisi
Yolcu otobüsü hafif ticari araçla çarpıştı: 7 yaralı mask
Yolcu otobüsü hafif ticari araçla çarpıştı: 7 yaralı

GALERİ

Afjet Afyon-Kocaelispor (Canlı anlatım) (0-1) mask
Afjet Afyon-Kocaelispor (Canlı anlatım) (0-1)
Kocaeli TEM Otoyolunda ahşap panel yüklü tır devrildi mask
Kocaeli TEM Otoyolunda ahşap panel yüklü tır devrildi
Kartepe sonbaharda güzelliğiyle mest ediyor mask
Kartepe sonbaharda güzelliğiyle mest ediyor
Kütük üzerine işlediği tabloları satarak öğrencilere burs veriyor mask
Kütük üzerine işlediği tabloları satarak öğrencilere burs veriyor
Motosikletin çarptığı vatandaş yaralandı mask
Motosikletin çarptığı vatandaş yaralandı
Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi mask
Alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL