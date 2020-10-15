Kocaeli Sanayi ve Ticaret İl müdürü kalp krizi geçirdi

Konak Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uzunkaya’nın kalbine stant takıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Veysi Uzunkaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu olacağı öğrenildi.