Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
15 Eki 2020 - 09:18- Gündem G: 15 Eki 2020 - 09:21

Kocaeli Sanayi ve Ticaret İl müdürü kalp krizi geçirdi

Kocaeli Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya kalp krizi geçirdi.
mask

Konak Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uzunkaya’nın kalbine stant takıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Veysi Uzunkaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu olacağı öğrenildi.

15 Eki 2020 - 09:18 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Fırtınanın sebep olduğu kesintilere SEDAŞ müdahale etti mask
Fırtınanın sebep olduğu kesintilere SEDAŞ müdahale etti
"Dış güçler bize asla boyun eğdiremeyecek" mask
"Dış güçler bize asla boyun eğdiremeyecek"
Sporun kalbi Başiskele’de de atıyor mask
Sporun kalbi Başiskele’de de atıyor
“Gülümse Bebek” projesi ile bebekler hayata gülümseyerek başlıyor mask
“Gülümse Bebek” projesi ile bebekler hayata gülümseyerek başlıyor
Kocaeli Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplandı mask
Kocaeli Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplandı
Sezer’den Pehlevan’a hayırlı olsun ziyareti mask
Sezer’den Pehlevan’a hayırlı olsun ziyareti
Anket Martı Scooter’ların fiyatlarını uygun buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak burçları için harekete geçme vakti! mask
Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak burçları için harekete geçme vakti!
Koç: Döviz yerine altın alın mask
Koç: Döviz yerine altın alın
Meteoroloji'den Kocaeli uyarısı! O saatlere dikkat mask
Meteoroloji'den Kocaeli uyarısı! O saatlere dikkat
Kocaeli'nin 3 ilçesinde elektrik kesintisi mask
Kocaeli'nin 3 ilçesinde elektrik kesintisi
Görevden mi alındı? İstifa mı etti? mask
Görevden mi alındı? İstifa mı etti?
Yolcu otobüsü hafif ticari araçla çarpıştı: 7 yaralı mask
Yolcu otobüsü hafif ticari araçla çarpıştı: 7 yaralı

GALERİ

Kocaelispor Affetmedi 0-1 mask
Kocaelispor Affetmedi 0-1
Afjet Afyon-Kocaelispor (Canlı anlatım) (0-1) mask
Afjet Afyon-Kocaelispor (Canlı anlatım) (0-1)
Kocaeli TEM Otoyolunda ahşap panel yüklü tır devrildi mask
Kocaeli TEM Otoyolunda ahşap panel yüklü tır devrildi
Kartepe sonbaharda güzelliğiyle mest ediyor mask
Kartepe sonbaharda güzelliğiyle mest ediyor
Kütük üzerine işlediği tabloları satarak öğrencilere burs veriyor mask
Kütük üzerine işlediği tabloları satarak öğrencilere burs veriyor
Motosikletin çarptığı vatandaş yaralandı mask
Motosikletin çarptığı vatandaş yaralandı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL