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15 Eki 2020 - 09:23- Gündem G: 15 Eki 2020 - 09:25

Çayırova Yavuz Sultan Selim Caddesi yenilendi

Vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan Çayırova Yavuz Sultan Selim Caddesi’nin,  zamanla bozulan kısmında yol yenilemesi yapıldı
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Vatandaşların şehir içerisinde daha rahat seyahat edebilmesi için projelerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu amaç doğrultusunda yolların konforunu arttırıyor. D-100 Karayolu Çayırova ilçesi mevkii yan yoldan gelen araçları Çayırova Mahallesine bağlayan Yavuz Sultan Selim Caddesi’nin başlangıç kısmında yol yenileme çalışması gerçekleştirildi.

900 TON ASFALT SERİLDİ

Yavuz Sultan Selim Caddesinin yan yoldan başlayıp yol sonundaki trafik ışıklarına kadarki kısımda üst yapı çalışması yapan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ilk olarak bozuk olan eski asfaltın kazısını gerçekleştirdi. Çalışması sonrasında caddeye 900 ton asfalt serimi yaptı. Yapılan çalışma ile daha konforlu hale gelen caddeye yakın zamanda yol çizgileri çizilecek.

CADDE ÖNEMLİ BİR GÜZERGAHTA

Yavuz Sultan Selim Caddesi, İstanbul yönü D-100 Karayolu Çayırova mevkiindeki yan yoldan Çayırova Mahallesine bağlanıyor. Önemli bir güzergâh üzerinde olan ve gün içerisinde bölgedeki vatandaşlarca sık olarak kullanılan caddenin, giriş kısmı asfalt serilerek tamamen yenilendi. Cadde, Çayırova ilçesinde vatandaşların kuzey ve güney yönlerindeki ulaşımını sağlıyor.

 

15 Eki 2020 - 09:23 - Gündem

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