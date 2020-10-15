YRP'li Aras'tan Vali Yavuz'a ziyaret

Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras ve beraberindeki il yönetim kurulu üyeleri Ahmet Emre Aydın, ErkanKatırağ, Yücel Erdoğan ve Muharrem Ağyolile birlikte, Kocaeli valisi Seddar Yavuz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Aras ve yönetim kurulu üyeleriyle tek tek tanışan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Aras ve yönetimine yakın ilgi gösterdi. Ziyaret sırasında Kocaeli’nin Türkiye ekonomisindeki büyük payı ve stratejik olarak önemli bir konumda olduğunu belirten Aras, daha güzel bir Kocaeli için hep birlikte çalışmalıyız mesajı verdi.

MİLLİ KAYNAKLAR PAKETİNİ HEDİYE ETTİ

Ziyaret sırasında partisinin hazırlamış olduğu ‘Milli Kaynaklar Paketi-1’ kitabını Vali Yavuz’a hediye eden Aras, "Hazırlamış olduğumuz milli kaynaklar kitabımız tamamen milli ve yerli projelerden oluşuyor’’ diyerek projeler hakkında Vali Seddar Yavuz’u bilgilendirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Yeniden refah partisi Kocaeli il başkanı Mehmet Aras ve beraberindeki il yönetim kurulu üyeleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.