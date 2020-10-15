Zeytinoğlu: İthalat ve ihracatta rekor bekliyoruz

'Sanayinin başkenti' olarak adlandırılan Kocaeli'nde, başta sanayi kuruluşları olmak üzere limanlar ve tüm iş yerlerinde koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında önlemlere uyuldu. Nisan ayında neredeyse durma noktasına gelen ihracat ve ithalat, eylül ayında yüksek ivme kazandı. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ithalat ve ihracatın eylül ayında tavan yaptığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Ülkemizde, pandemi nedeniyle geçtiğimiz nisan ayında nerdeyse durma noktasına gelen ithalat ve ihracat, eylül ayı ile birlikte tavan yaptı. Ekim, kasım ve aralık aylarında, rekor ithalat ve ihracat bekliyoruz. Kocaeli verilerine baktığımız zaman hakikaten pandeminin en dip yaptığımız dönem olarak nisan ayını görüyoruz. Daha sonra da mayıs ayında çok hafif, haziran ve temmuz ayında artarak eylül ayında ihracatta Kocaeli, en yüksek ihracatını yapmış oldu. Bizim yaptığımız hesaplara göre, Kocaeli gümrüklerinden aldığımız verilere göre, 2 milyar 650 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Bu rakam, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 1,2 milyar dolar civarında. Bunun da böyle olmasının nedeni, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı olarak dile getirdiğimiz şirket merkezlerinin İstanbul'da olması yani Kocaeli dışında olduğu için ihracatlar oralara yazılıyor. Bizim en büyük ihracatçımız Ford Otosan’dır. Ford Otosan'ın ihracatı Kocaeli'ne yazmıyor. Dolayısıyla ciddi bir farklılık oluyor. Bizim rakamlarımızın doğru olduğuna inanıyoruz. 2 milyar 650 milyon dolarlık ihracat yaptık."

'İHRACATTA REKOR BEKLİYORUZ'

En büyük pazarın, Avrupa Birliği olduğunu kaydeden Zeytinoğlu, "Önümüzdeki günlerde pandeminin etkisinin çok önemli bir sıçrama yapmayacağını varsayarsak ekim, kasım ve aralık aylarında Türkiye bazında 17 milyar dolarlık ihracat ile rekor miktarda bir ihracat olacağını düşünüyorum. Bunun temelinde de bizim en büyük pazarımız Avrupa Birliği. Orada da iyileşmenin yavaş yavaş başladığını ekonominin de canlandığını görüyoruz. Oradaki talebin bize yansıması olarak da Türkiye'nin ihracatında rekor gelmesini bekliyoruz” dedi.

'TÜRKİYE İHRACAT REKORU KIRACAK'

En büyük sıçramayı otomotiv sektörünün yapacağını belirten KSO Başkanı Zeytinoğlu, "Kocaeli'nde otomotiv, kimya, demir çelik ve makine sektörlerinde bizim en çok gördüğümüz sıçramayı otomotiv sektörü yapacak. Ardından da kimya sektörünün geleceğini düşünüyorum. Kocaeli bazında da otomotivde aylık bazda rekorları yapacağımızı düşünüyorum. Şayet 2021 yılına bakarsak pandeminin yavaş yavaş azalacağını sayarsak bu sene Türkiye'nin ihracat rekoru kırmasa da önümüzdeki yıl kıracağına inanıyoruz" diye konuştu.