Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Yağış geliyor...

Hafta sonu ile birlikte yeni yağışlı hava yurdu etkisi altına alacak. Yağışla birlikte kent genelinde 2 ile 3 derece sıcaklık düşüşü yaşanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre cumartesiden ve pazar günü için gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Cumartesi günü en düşük sıcaklık 18 en yüksek 29 derece, pazar günü ise en düşük 19 en yüksek 23 derece olacak.