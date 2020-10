Gölcük Saadet’ten Gelecek’e ziyaret

Gelecek Partisi İl Teşkilat Başkanı Süleyman Aydınlık ve iki partinin yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette bir açıklama yapa başkan Yaşar Yıldız, “Kongreniz ve yönetiminizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah Gölcük siyasetinde başarılı bir geleceğiniz olur. Milli birlik şuuru içerisinde Türkiye siyaseti ve Gölcük siyasetinde farklı siyasi partiler olmamıza rağmen bir araya gelebilmeli ilçemizin selameti için katkı sağlayabilmek adına istişarelerde bulunmalıyız. Bir bayan olarak siyasete atılmanız ve bir ilçe başkanı olarak sorumluluk almanız memnuniyet verici. Necmettin Erbakan hocamızın kitabını size hediye etmekten mutluluk duyduk. İnşallah Hocamızın kitabında ne yaptıysam Allah rızası için yaptım diyor. İnşallah sizlerde siyaseti bu rıza ile yapar ve başarılı olursunuz. Ülke ekonomisinin her geçen gün daha da kötüye gittiği ve bu ekonomik havanın, verilen kredilerin ilerleyen zamanlarda faize karşı olanların nasıl faiz ile milletimizin boynuna geçirilen urgan olduğunu göreceğiz. İnşallah yanlışlardan dönülür. Dolarla işimiz yok diyen anlayışın milletimizi nasıl aldattığını milletimiz kendi gözleri ile görüyor Allah milletimize yardım etsin. Bizler sorumluluk almaya her zaman hazırız. Emperyalizmin dilinden ancak biz anlarız. Erbakan Hocamızın bizlere bıraktığı en büyük miras ilim ve bilim yoludur” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gelecek Partisi İlçe Başkanı Kadriye Güner, “Gelecek Partisi Gölcük siyasetinde fark yaratacak hem yönetimim hem de şahsım sorumluluk alarak partimizin tam demokrat anlayış kimliği ile tüm ideolojileri kapının dışında bırakan, yeni Türkiye hedefi doğrultusunda sıkışmış dar kutuplu siyasi anlayışların tutunamayacağı ve milli birlik şuurunu, ülkemizin ve Gölcük’ümüzün tüm renklerini partimizin çatısında buluşturduk. Biz siyasete yeni bir boyut kazandıracağız. Eski siyasi argümanlar siyasi anlayışlar, ideolojiler tam da emperyalizmin aradığı ortamlardır. Devamlı aynı yaralar kaşınarak hem ülkemiz hem de vatandaşlarımız geriye götürülmektedir. Bizde bu kapsamda temeli vatandaşımıza dayanan kendisinin yönetebildiği ve her fikir ve düşüncenin ortak faydasını belirleyen ve geliştiren bir düşünce hareketi haline gelmiştir. Bizler ilim, bilim ve liyakat e sımsıkı sarılarak evlatlarımıza daha iyi bir gelecek bırakabilmek için tüm siyasi partilere de her zaman kapımız açık olacaktır. Siyasette menfaat arayanlara diyorum ki gelecek o menfaatlerin toprağa gömüldüğü şeffaflığın öne çıktığı ve şuandaki gibi her konuda kapımızın sonuna kadar açık olduğu bir anlayış olacaktır. Necmettin Erbakan hocamızın kitabını hediye etmeniz bana şeref vermiştir. Okumayı seven bir genç kardeşiniz olarak mutlaka okuyacağım. Çocukluğumun en bilge liderleri arasında olan hocamıza Allah’tan rahmet mekanının cennet i âli olmasını niyaz ederim” diye konuştu