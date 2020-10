Başkan Büyükakın, Ağrılıları konuk etti

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Ağrı Dernekleri Federasyonu (KADEF) Başkanı Ömer Yıldırım ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti. Görüşmede, sivil toplum kuruluşları tarafından milletin beklentilerine ve ihtiyaçlarına cevap verecek her hayırlı projeyi destekleyeceklerini söyleyen Başkan Büyükakın, “Milletimizin her bir ferdinin derdi bizim de derdimizdir. Sosyal sorumluluk projelerini üreten vakıf ve derneklerimize desteğimiz artarak sürecektir” dedi. Konuklarına, “Kentin tarih, kültür ve medeniyet anlayışına dönük STK’ların yapacağı hizmetler çok önemlidir” diyen Başkan Büyükakın, “Bu alanda çok titiz bir şekilde çalışmalıyız. Sivil toplum kuruluşlarımız, kadim medeniyetimizi gelecek kuşaklara aktarmak için her türlü fırsatı değerlendirmeli, projeler üretmelidir” şeklinde konuştu.

“STK’LAR BU ALANA DA YOĞUNLAŞMALIDIR”

Ulusal ve uluslararası konular üzerine istişarelerin de yapıldığı ziyarette, gençlik çalışmalarına dönük fikirler de ön plana çıktı. Geleceğin dünyasına gençlerin hazırlanması ve kadim medeniyet değerlerine göre yetiştirilmesi konusunda STK’lara büyük görev düştüğünü de dile getiren Başkan Büyükakın, “Gençlerimiz, ülkemizin ve kentimizin geleceğidir. STK’lar bu alana da yoğunlaşmalıdır. Gençlerimize sahip çıkmak, onları zararlı fikri akımlardan korumak adına STK’lar proje üretmelidir. Kocaeli Ağrı Dernekleri Federasyonumuzun bu alanda etkin çalışmalar ve hizmetler yapacağına da yürekten inanıyorum” diye konuştu.

YILDIRIM, “ŞEHRİMİZ VE ÜLKEMİZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Birliğimize, beraberliğimize ve dayanışmamıza dönük adımlar atmayı sürdüreceğiz” diyen Kocaeli Ağrı Dernekleri Federasyonu (KADEF) Başkanı Ömer Yıldırım, “Tek bir amacımız var o da ülkemizin ve şehrimizin gelişimine katkı sunmaktır. Bununla birlikte gençliğimize dönük adımları ve hizmetleri yapmaktan da geri durmayacağız. Federasyon olarak çabamız, değerlerimize sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Pandemi döneminde dahi birçok sosyal proje ürettik. Durmadık, hep çalıştık. Her şey devletten beklenmez diyerek ihtiyacı olan çocuklarımızı giydirdik. Engelli vatandaşlarımıza yardım ettik. Kentimizdeki ağaçlandırma çalışmalarına her daim katıldık, bundan sonra da katılmaya devam edeceğiz. Ağrı ile kardeşlik köprülerini sürekli açık tuttuk. Her daim olduğu gibi Sivil Toplum Kuruluşu olarak şehrimiz ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini sarf etti.

“MİLLETİMİZ İÇİN BU ANLAYIŞLA SEFERBERLİK İÇİNDEYİZ”

Kocaeli Ağrı Dernekleri Federasyonu (KADEF) Başkanı Ömer Yıldırım ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Ülke olarak bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve kardeş olacağız. Kocaeli olarak bu anlayıştan hiçbir zaman taviz vermedik. Hepimizin tek bir yarışı var, o da ülkemizin gelişmesi, kalkınması, birlik ve beraberliğidir” dedi. STK’ların garip ve gurabanın tespitinde daha aktif olmasını da isteyen Başkan Büyükakın, “Her ne kadar bizler bu konuda çok duyarlı ve dikkatli olsak da STK’larımızdan bu konuda da daha çok sorumluluk almasını istiyoruz. Hep birlikte kimsenin aç ve açıkta kalmaması için çalışacağız. Bir garip varsa sahipsiz kalmasın diye hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız” diyerek sözlerini tamamladı. Birliktelik yapılan istişarenin ardından sona erdi.