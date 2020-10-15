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15 Eki 2020 - 19:30- Spor

Erhan Altın: Her geçen gün daha da üzerine koyuyoruz !..

Kocaelispor Teknik Direktörü Erhan Altın, 1-0’lık Afyon deplasman galibiyetini gazetemize değerlendirdi. Altın, mücadelelerinden ötürü futbolcularını kutlarken her geçen gün daha iyiye gittiklerini ifade etti

Erdem ÖVÜÇ
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Erhan Atın, 3-0 kazanılan iç sahadaki Çorum Futbol Kulübü maçında olduğu gibi, önceki geceki Afjet Afyon maçında da takımı tribünden koordine etti. Deneyimli çalıştırıcı 1-0’lık galibiyeti şu şekilde değerlendirdi: Takıma hem mental hem de temposu sağlamak için çabalıyoruz ve her geçen gün üstüne koyuyoruz. Afyon maçı da her maç gibi final maçımızdı. Seyircili olsun olmasın, deplasmanda her maç zordur. Özellikle ilk yarıdaki oyundan çok memnunum. Verdiğimiz taktiklerin neredeyse tamamı uygulandı. Golü de bulduk ve devreyi önde tamamladık. İkinci yarıda golü koruma psikolojisinin de etkisi ile bir takım olumsuzluklar yaşandıysa da skoru koruyarak 3 puanı almayı başardık.

ASLANLAR GİBİ…

En az galibiyet kadar önemli olan konu oynamayan futbolcularımızın da en az oynayanlar kadar maçın içinde olmasıydı. Neticesinde biz bir aileyiz ve bu ailedeki herkes bizim için çok kıymetli. Afyon maçı öncesi evraklar yetişmediği için tribündeydim. Fesih haberini alır almaz sağlık kontrolüne gittim. Zaman dardı. Tetkiklerimi yaptırdım ama sadece kalp doktorunun ameliyatı olduğu için onun imzasını alamadım. Hiç önemli değil. Afyon maçında da ekibimdeki diğer arkadaşlarım da aslanlar gibi görevlerini yerlerine getirdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. N Erdem ÖVÜÇ-AFYON

15 Eki 2020 - 19:30 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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