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15 Eki 2020 - 15:01- Siyaset G: 15 Eki 2020 - 15:03

Gölcük Saadet’ten Gelecek’e ziyaret

Saadet Partisi Gölcük İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, Gelecek Partisi Gölcük İlçe Başkanı Kadriye Güner'i ziyaret ederek Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ‘Davam’ isimli kitabını hediye etti

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SP Gölcük İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, Gelecek Partisi Gölcük İlçe Başkanı Kadriye Güner'i ziyaret etti. Ziyarette Gelecek Partisi İl Teşkilat Başkanı Süleyman Aydınlık ve yönetimleri de hazır bulundu. Yıldız, “Kongreniz ve yönetiminizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah Gölcük siyasetinde başarılı bir geleceğiniz olur. Milli birlik şuuru içerisinde Türkiye siyaseti ve Gölcük siyasetinde farklı siyasi partiler olmamıza rağmen bir araya gelebilmeli ilçemizin selameti için katkı sağlayabilmek adına istişarelerde bulunmalıyız. Bir bayan olarak siyasete atılmanız ve bir ilçe başkanı olarak sorumluluk almanız memnuniyet verici. Necmettin Erbakan hocamızın kitabını size hediye etmekten mutluluk duyduk” dedi.

“HEDİYENİZ BANA ŞEREF VERMİŞTİR”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gelecek Partisi İlçe Başkanı Kadriye Güner, “Partimizin tam demokrat anlayış kimliği ile tüm ideolojileri kapının dışında bırakan, yeni Türkiye hedefi doğrultusunda sıkışmış dar kutuplu siyasi anlayışların tutunamayacağı ve milli birlik şuurunu, ülkemizin ve Gölcük’ümüzün tüm renklerini partimizin çatısında buluşturduk. Necmettin Erbakan hocamızın kitabını hediye etmeniz bana şeref vermiştir. Okumayı seven bir genç kardeşiniz olarak mutlaka okuyacağım. Çocukluğumun en bilge liderleri arasında olan hocamıza Allah’tan rahmet mekanının cennet i âli olmasını niyaz ederim” diye konuştu.

15 Eki 2020 - 15:01 - Siyaset

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