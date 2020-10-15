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15 Eki 2020 - 15:03- Gündem G: 15 Eki 2020 - 15:05

KOÜ Hastanesi ek binasına asansör ve yürüyen merdiven

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ek poliklinik binasına erişim için asansör ve yürüyen merdiven yapım işi ihalesine çıktı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin ihtiyaç duyulan noktalarına vatandaşların daha kolay ulaşımlarını sağlamaları için hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda dev ulaşım projeleri hayata geçirilerek ulaşıma konfor getiriliyor. KOÜ Hastanesi ek binasındaki polikliniklere vatandaşların daha rahat ulaşabilmesi için de asansör ve yürüyen merdiven yapım işi ihalesi yaptı. 2 milyon 35 bin 482 TL’lik yaklaşık maliyet belirlenen ihaleye 4 firma teklif verdi.

KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağında vatandaşların karşıdan karşıya geçişlerinde kente kazandırdığı modern üst geçitlerde yürüyen merdiven ve asansörler büyük kolaylık sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi bu kez de Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ek Poliklinik binasına erişim için asansör ve yürüyen merdiven yapımı için kolları sıvadı.

4 FİRMA TEKLİF VERDİ

Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Sanat Yapıları Kontrol Şube Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ek Poliklinik binasına erişim için asansör ve yürüyen merdiven yapımıyla ilgili açılan ihale yapıldı. Vatandaşların polikliniklere ulaşımını daha da kolaylaştıracak asansör ve yürüyen merdiven yapımı ihalesine 4 firma teklif verdi.

İHALEYE TEKLİF VERENLER

Öz Asansör İnşaat San. Ve Tic. LTD. ŞTİ. 1.997.500,00 TL
Ake Asansör Malzemeleri Pazarlama LTD. ŞTİ. 2.527.895,00 TL
Emay Mimarlık Mühendislik İnşaat LTD. ŞTİ. 2.590.569,00 TL
Süleyman Doğan, Atlasbk İnşaat LTD. ŞTİ. 2.763.200,00 TL

15 Eki 2020 - 15:03 - Gündem

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