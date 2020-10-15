KOÜ Hastanesi ek binasına asansör ve yürüyen merdiven

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin ihtiyaç duyulan noktalarına vatandaşların daha kolay ulaşımlarını sağlamaları için hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda dev ulaşım projeleri hayata geçirilerek ulaşıma konfor getiriliyor. KOÜ Hastanesi ek binasındaki polikliniklere vatandaşların daha rahat ulaşabilmesi için de asansör ve yürüyen merdiven yapım işi ihalesi yaptı. 2 milyon 35 bin 482 TL’lik yaklaşık maliyet belirlenen ihaleye 4 firma teklif verdi.
KOLAYLIK SAĞLAYACAK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağında vatandaşların karşıdan karşıya geçişlerinde kente kazandırdığı modern üst geçitlerde yürüyen merdiven ve asansörler büyük kolaylık sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi bu kez de Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ek Poliklinik binasına erişim için asansör ve yürüyen merdiven yapımı için kolları sıvadı.
4 FİRMA TEKLİF VERDİ
Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Sanat Yapıları Kontrol Şube Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ek Poliklinik binasına erişim için asansör ve yürüyen merdiven yapımıyla ilgili açılan ihale yapıldı. Vatandaşların polikliniklere ulaşımını daha da kolaylaştıracak asansör ve yürüyen merdiven yapımı ihalesine 4 firma teklif verdi.
İHALEYE TEKLİF VERENLER
Öz Asansör İnşaat San. Ve Tic. LTD. ŞTİ. 1.997.500,00 TL
Ake Asansör Malzemeleri Pazarlama LTD. ŞTİ. 2.527.895,00 TL
Emay Mimarlık Mühendislik İnşaat LTD. ŞTİ. 2.590.569,00 TL
Süleyman Doğan, Atlasbk İnşaat LTD. ŞTİ. 2.763.200,00 TL
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.