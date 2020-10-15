Sokak hayvanları tedavi ediliyor

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli Üniversitesi Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü’nün kurmuş olduğu hayvan bakım alanında bulunan hayvanların tedavilerini Hayvan Ambulansı ile anında gerçekleştirdi. İzmit Belediyesi bünyesinde çalışan, Veteriner İşleri Müdürü Dr. Mehmet Çetinkaya bu uygulamanın ilçe sınırları içerisinde kalmaması gerektiğinin önemini vurguladı.