’Türk donanması işçisiyle daha da güçlü

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye HARB-İŞ Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Korkut Gökbayrak ve yönetimini makamında konuk etti. “Savunma sanayisine verdikleri çok büyük emek için tüm işçi kardeşlerime teşekkür ediyorum” diyen Başkan Büyükakın, “Ülkemiz her alanda millileşme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gölcük Tersane Komutanlığı’nda Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin ilk denizaltısı Piri Reis gibi çok önemli projelerde işçi kardeşlerimiz yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Hepsine bir kez daha bu vesileyle teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki savunma sanayisinde güçlü ve bağımsız olmak, milletimizin aynı zaman da geleceğe güvenle bakması demektir” dedi.

BÜYÜKAKIN’A DENİZALTI MAKETİ

Türkiye HARB-İŞ Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Korkut Gökbayrak, ziyaret sebebiyle Başkan Büyükakın’a denizaltı maketi hediye etti. Kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür eden Gökbayrak, “Ülkemize ve milletimize hizmet etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. HARB-İŞ ailesi olarak savunma sanayisinin gelişmesi için tüm emeğimizi ortaya koymaya devam edeceğiz” ifadelerini sarf etti.

“TÜRK DONANMASI TARİH YAZIYOR”

Milli denizaltılarımızın ve gemilerimizin ilk kaynak, denize indirme ve hizmete girme törenlerinin büyük bir gurur günleri olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, “Denizaltılarımıza verilen isimler tarihimizde çok önemli bir yere sahiptir. Her biri denizlerde kahramanlıklarıyla öne çıkmaktadır. Bu isimleri öğretmek, unutturmamak ve geleceğe taşımanın da çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Türk Donanmasının bugünlerde bir kez daha tarih yazdığını görüyoruz. Ülkemizin menfaatlerini korumak için aylarca denizde kalan ve ailelerinden uzak kalan Deniz Kuvvetlerimizin mensuplarına da bu ziyaret vesilesiyle de şükranlarımı iletmek istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.