Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
15 Eki 2020 - 15:06- Gündem G: 15 Eki 2020 - 15:08

İzmitliler bugün 1. Gül Festivali’nde buluşuyor

Geçmişte gülleriyle ünlü olan Gültepe Mahallesi’nin mazisini yeniden canlandırmak ve yaşatmak için harekete geçen İzmit Belediyesi, Gültepeliler Platformu ortaklığıyla bugün saat 15.30'da İzmitlileri 1. Gül Festivali’nde Gültepe’de buluşturuyor

Gültepe Mahallesi’nin eski günlerini canlandırmak için harekete geçen İzmit Belediyesi’nin, Gültepeliler Platformu ortaklığıyla düzenleyeceği 1. Gül Festivali ile İzmit’i gül kokuları saracak. Daha önce dün yapılacağı açıklanan etkinlik, bir gün ertelemeyle bugün saat 15.30’da Gültepe Mahallesi’nde gerçekleşecek. 1. Gül Festivali etkinliği ile mahalle halkına 1000 adet gül fidesi dağıtacak olan İzmit Belediyesi, vatandaşlara güllerin içinden bir İzmit şöleni yaşatacak.

MERDİVENLER BOYANACAK

Etkinlikte İzmitliler, İzmit Belediye Bandosunun vereceği konser ile müziğin keyfini çıkarırken, belediye ressamları tarafından mahalledeki merdivenler rengarenk boyanacak. Gül kokularının etrafı saracağı bu güzel festivale tüm İzmitlileri davet eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “İsmini gülden alan mahallemize, gül festivali çok yakışacak. Gültepe’yi daha da güzel hizmetlerle donatmak istiyoruz. Tüm halkımızı Gültepe 1. Gül Festivali’ne bekliyoruz” dedi. Gültepeliler Platformu ortaklığıyla gerçekleşecek bu güzel festivale tüm İzmitliler davetli.

15 Eki 2020 - 15:06 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
’Türk donanması işçisiyle daha da güçlü mask
’Türk donanması işçisiyle daha da güçlü
Sokak hayvanları tedavi ediliyor mask
Sokak hayvanları tedavi ediliyor
KOÜ Hastanesi ek binasına asansör ve yürüyen merdiven mask
KOÜ Hastanesi ek binasına asansör ve yürüyen merdiven
Büyükgöz, Bilal Dündar’ın talebini yerine getirecek mask
Büyükgöz, Bilal Dündar’ın talebini yerine getirecek
Özel öğrenciler gıda israfına dikkat çekti mask
Özel öğrenciler gıda israfına dikkat çekti
Sepaş Enerji’den usulsüz elektrik kullanımına karşı kesinti uyarısı mask
Sepaş Enerji’den usulsüz elektrik kullanımına karşı kesinti uyarısı
Anket Martı Scooter’ların fiyatlarını uygun buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak burçları için harekete geçme vakti! mask
Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak burçları için harekete geçme vakti!
Koç: Döviz yerine altın alın mask
Koç: Döviz yerine altın alın
Meteoroloji'den Kocaeli uyarısı! O saatlere dikkat mask
Meteoroloji'den Kocaeli uyarısı! O saatlere dikkat
Görevden mi alındı? İstifa mı etti? mask
Görevden mi alındı? İstifa mı etti?
Kocaeli'nin 3 ilçesinde elektrik kesintisi mask
Kocaeli'nin 3 ilçesinde elektrik kesintisi
Yolcu otobüsü hafif ticari araçla çarpıştı: 7 yaralı mask
Yolcu otobüsü hafif ticari araçla çarpıştı: 7 yaralı

GALERİ

Hamilelik döneminde ayva tüketmenin faydaları saymakla bitmiyor mask
Hamilelik döneminde ayva tüketmenin faydaları saymakla bitmiyor
Kocaelispor Affetmedi 0-1 mask
Kocaelispor Affetmedi 0-1
Afjet Afyon-Kocaelispor (Canlı anlatım) (0-1) mask
Afjet Afyon-Kocaelispor (Canlı anlatım) (0-1)
Kocaeli TEM Otoyolunda ahşap panel yüklü tır devrildi mask
Kocaeli TEM Otoyolunda ahşap panel yüklü tır devrildi
Kartepe sonbaharda güzelliğiyle mest ediyor mask
Kartepe sonbaharda güzelliğiyle mest ediyor
Kütük üzerine işlediği tabloları satarak öğrencilere burs veriyor mask
Kütük üzerine işlediği tabloları satarak öğrencilere burs veriyor
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL