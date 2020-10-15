Janjan Toys, Kartepe’de açılıyor

Janjan Toys Kartepe Oyuncak Dünyası aynı zamanda ilimizin en büyük oyuncak mağazası olacak. Kartepe Köseköy İstasyon Mahallesi, Ankara Caddesi,No 107/1 adresinde bulunan Akbank şubesinin eski binasında açılacak olan 500 mertrekare kapalı alanı olan mağaza önümüzdeki hafta açılıyor. Köseköy Yapı Kredi Bankasının hemen yanında bulunan mağazada 5 bin çeşit ürün bulunacak.

BÜYÜK İNDİRİM HAFTASI

8 Kişi çalışacak-Pilsan ve Ümit Bisiklet Bölge bayiisi, Barbie, Lego,Nerf, Fisherprice, Lol, Frozen, BabyHope, Spidarman, Bruder, HelloKitty, Avengers, Hotwheels, PlayDoh, Dickkie ve daha birçok lisanslı markaların satılacağı oyuncak mağazası açılış gününe özel yüzde 35'e varan indirimler uygulayacak.

ÖZEL KAMPANYALAR

Hobi ve zeka oyuncaklarının bulunacağı mağaza 17 Ekim Cumartesi günü hizmete girecek ve açılış gününe özel tüm ürünlerde farklı indirim kampanyaları düzenlenecek. 5 bin çeşit üründe yüzde 5'ten yüzde 35'e kadar açılış gününe özel indirimli ürünlerin satışı yapılacak.