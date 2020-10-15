Ürün Güvenliği toplantısı yapıldı

Ürün Güvenliği, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında Farkındalığın Artırılması Projesi kapsamında Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda yapıldı. Eğitime, Kocaeli tüketici dernekleri temsilcileri katıldı. Gölcük Tüketiciyi Koruma Derneği Gölcük Şube Başkanı Çetin Kocatürk, toplantıya Gölcük’ten yirmi kişi ile katılım sağladı.

BİLGİLENDİRME YAPILDI

Eğitim, TÜDEF ve TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Baskani Av. Mehmet Bülent Deniz’in açılış konuşması ile başladı. Sonrasında İdat Erdener tarafından Türkiye’de ürün güvenliği ve piyasa Gözetimi ve Uygunluk Değerlendirme süreçleri konusunda bilgilendirme ve sunum yapıldı.

SERTİFİKA VERİLDİ

Gölcük TÜKODER Şube ve Kocaeli TÜKODER Şube ile İzmit tüketici birliği işbirliğinde yapılan çalışmaya yaklaşık 50 kişi katıldı ve program sonunda katılımcılara sertifikalar verildi. Düzenlenen programa Gölcük Tüketiciyi Koruma Derneği Gölcük Şubesi başkanı Çetin Kocatürk toplantıya Gölcük’ten yirmi kişi ile katılım sağladı.