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15 Eki 2020 - 15:08- Gündem G: 15 Eki 2020 - 15:10

Köksal'ın doğum gününü kutlayan kutlayana

Kartepe Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Birimi'nde görev yapan ve mesai arkadaşları tarafından çok sevilen Nurdan Köksal’ı, arkadaşları adeta doğum günü sürprizlerine boğdular
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Kartepe Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Birimi'nde vazife yapan, çalışkan ve güler yüzlü kişiliği ile bilinen, birçok sosyal ve kültürel etkinliklerde aktif bir şekilde çalışan, dost ve arkadaş canlısı Nurdan Köksal'ı dostları, sevenleri ve mesai arkadaşları doğum gününde yalnız bırakmadılar. Sürprizlerle dolu, doğum günü etkinliği düzenlediler. Köksal’ın doğum günü, adeta doğum haftası şeklinde kutlandı. Doğum günü için çeşitli mekanlarda doğum günü pastası hazırlandı. Nurdan Köksal, kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndürürken arkadaşlarına teşekkür etti.

15 Eki 2020 - 15:08 - Gündem

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