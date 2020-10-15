CHP yönetiminden Gelecek İzmit’e ziyaret

Teşkilatlanma ve kongre süreçlerini tamamlayan Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanlığına hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Son olarak CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ile yönetim kurulu üyeleri de Gelecek Partisi’ni ziyaret ederek hayırlı olması temennisinde bulunup, başarılar dilediler. Son derece samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuklarına il ve ilçe binasını gezdiren Ömer Uçar ikramlarda bulundu. İlçe kadın kolları, gençlik kolları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte konuklarını ağırlayan başkan Ömer Uçar, teşkilatlanma ve kongre süreçlerini yeni tamamladıklarını belirterek “Yeni bir parti kuruyor olmanın yanı sıra pandeminin de etkisiyle yoğun ve zor bir süreci tamamladık. Kendimizi anlatmak ve tanıtmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Ziyaretiniz bizlere moral verdi. Teşekkür ediyoruz. İlk fırsatta bizler de iadei ziyarette bulunacağız” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.