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15 Eki 2020 - 15:17- Siyaset G: 15 Eki 2020 - 15:19

CHP yönetiminden Gelecek İzmit’e ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar’ı ziyaret etti.
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Teşkilatlanma ve kongre süreçlerini tamamlayan Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanlığına hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Son olarak CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ile yönetim kurulu üyeleri de Gelecek Partisi’ni ziyaret ederek hayırlı olması temennisinde bulunup, başarılar dilediler. Son derece samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuklarına il ve ilçe binasını gezdiren Ömer Uçar ikramlarda bulundu. İlçe kadın kolları, gençlik kolları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte konuklarını ağırlayan başkan Ömer Uçar, teşkilatlanma ve kongre süreçlerini yeni tamamladıklarını belirterek “Yeni bir parti kuruyor olmanın yanı sıra pandeminin de etkisiyle yoğun ve zor bir süreci tamamladık. Kendimizi anlatmak ve tanıtmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Ziyaretiniz bizlere moral verdi. Teşekkür ediyoruz. İlk fırsatta bizler de iadei ziyarette bulunacağız” dedi. 

 

15 Eki 2020 - 15:17 - Siyaset

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