AKP’li Talus’un hastanesine muhalefet şerhi

Kocaeli büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis toplantısı bugün Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Başkanlığında gerçekleşti. Toplam 121 maddenin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında, büyükşehir Belediyesi başkan vekili Yaşar Çakmak tüm partiler adına Azerbaycan’a destek mesajı okudu.

AZERBAYCAN’A DESTEK

Meclis toplantısında Kocaeli Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Bilal Dündar da katıldı. Meclis gündeminde en ön sıralarda oturan Dündar kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Dündar konuşmasında, “Bütün zorluklara rağmen başarılı şekilde yolumuza devam ettik. Genel merkezimizin Seka Park’ta bulunan bir kullanım yeridir. Burada iki bölüm var. Bunlardan biri soykırım müzesidir. Kocaeli bir ilktir. Söylenecek çok şey vardır. Zor günler geçiriyoruz. Kocaeli başta olmak üzere kardeş ülkeye bir sahip çıkma var. Başta Kocaeli’miz olmak üzere bunu şükranlar karşılıyoruz.” İfadelerini kullandı. Ardından konu ile ilgili konuşan Başkan Büyükakın, “Azerbaycan’ın sorunu bizim sorunumuzdur. Uluslararası kamuoyunu bu konuda hassasiyete davet etmek bizim görevimizdir.” dedi.

SIK KESİLEN ELEKTRİKLER MECLİSTE

Meclis gündemi öncesi başkanlık makamına sunulan önergeler görüşüldü. CHP Meclis üyesi Orhan Tanış ve Engin Taşdemir, Kocaeli’de sık sık meydana gelen elektrik kesintilerini meclise sordu. Tedarikçi şirketin gerekli çalışma yapıp yapmadığı sorusunu yanıtlayan Başkan Büyükakın, “Bu konu ile ilgili defalarda elektrik idaresi ile iletişime geçildi. Genel Sekreterimiz hem SEDAŞ hem de Telekom ile ilgili sorunlarla ilgileniyor. Özellikle İZGAZ ile ilgili konularda ortak çalışmalar yürütüyoruz. Büyükşehir belediyesi konu ile ilgili görüşmelerini yapıyor” ifadelerini kullandı. Taşdemir ve Tanış, Meclisteki bir diğer önergede, İstanbul’a başlayan Hat 700 seferinin fiyat tarifesini meclise sorudu. Aynı zamanda öğrenci ve işçiler için abonman talebinde bulundu.

“HÜRRİYET: TEKEL DUVARINI KAZANDIRABİLRİZ”

Meclis gündemi görüşülmesi öncesi CHP’li Engin Taşdemir, Sazlıdere Barajı ile ilgili AKP il Başkanı Mehmet Ellibeş ile CHP il Başkanı Harun Yıldızlı’nın önceki bir araya geldiğini ifade ederek kendilerine destek veren Başkan Ellibeş’e teşekkür etti. Taşdemir’in ardından Sabri Yalım Parkında bulunan taş duvar ile ilgili İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet söz alarak, “Yürüyüş yolu ile ilgili daha önce görüşmemizde daha önce Sabri Yalım Parkı ile bir çalışmamız olduğunu iletmiştik. Orada teker duvarı var. Bu taş duvar kalıntısını tamamlayarak tarihin izini yansıtması ve geçici ticaret ve açık hava sineması gibi fonksiyonlarla ilgili rapor sunmuştuk. Bu duvarın yıkılması için bir yazı geldi. O duvarı kazanabiliriz. Bu konuda size desteğe hazırım. O duvarı yıkmadan şehrimize beraberce kazandırabiliriz.” dedi.

“BÜYÜKAKIN: DOĞRU İSE BİR ÇÖZÜM ÜRETİLEBİLİR”

Doğu Kışla Pazar alanında sorunları da gündeme getiren Hürriyet, “Pazarcılar sizden de bizden de çözüm bekliyor. İzin verirseniz ufak değişiklikler ile çözüm bulabilir. Balıkçılardan akan su ile birçok tüketici orada düşerek sakatlandı. Ciddi sayıda bir pazarcının talebi olduğunu belirtmek istiyorum.” Dedi. Hürriyet’e cevap veren başkan Büyükakın, “Pazarcılar ile ilgili önerinizi Pazarcılar Odası ile görüştük. Pazarcılar odası değişiklik istemiyor. Tekrar değerlendirebilir. Pazarcılar odası başkanı ile bir toplantı yapabilir. Birinci konuya gelince: Hafızam beni yanıltmıyorsa böyle bir şey hatırlayamadım. Eğer problem varsa tekrar yapılması makul müdür değil midir? Statiği sağlam değil diye bize bilgi geldi. Benim şahsim oraya ekleme yapılmaması. Mimar arkadaşlarımız otursunlar. O duvarın tekrar yapılması doğru ise bir çözüm üretilebilir.” dedi.

“KOÇ: PROJE OLDUKÇA ZARAR ETMEKTEDİR”

Mecliste gündem görüşülmesi öncesi söz alan CHP’li Meclis Üyesi Halis Koç, “Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi göreve geldikten itibaren Çayırova Kültür Merkezi projeyi kaderine terk etmiştir. Duvarlar yıkılmış şekilde tinercilerin mekanı oldu. Açılışta dolu olan süs havuzları şimdilerde fayansları kırılmış şekildedir. Bu proje Kocaeli Büyükşehir tarafından sahip çıkılmalıdır. Bu proje oldukça fazla zarar etmektedir. Geceleri kapkaranlık bir halde korkunç bir yer olmuştur. Bu konuyu gündeme getirerek sizin huzurunuza sunmak istedim.” dedi.

“KAMUOYUNU YANLIŞ BİLGİLENDİRİYOR”

Halis Koç’un konuşması sonrası söz alan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Halis Bey, bahsettiği konuyu defalarca Çayırova Meclisine getirdi. Kültür Merkezi açıldığı günden bu yana faaliyetine devam ediyor. Pandemi’den önce bu alanı vatandaşımıza açtık. Her tür işte olduğu gibi müteahhit teslim etti. Bazı eksiklikler görüldü müteahhit çalışmaya devam ediyor. Halis Bey hem büyükşehir meclisimizin hem de Çayırova Meclisimizin zamanın alıyor. Kamuoyunu yanlış bilgilendiriyor.” dedi.

“MİLLET BAHÇESİNİN BİR AMACI VAR”

Mecliste Darıca Millet Bahçesi'nde yapılması planlanan lunapark için Başkan Büyükakın’a protokol yapma yetkisi gündeme geldi. Millet bahçesinde bulunan eski havuzun yerine lunapark yapılması için alan 10 yıllığına kiraya verilmesi maddesine CHP’li Meclis üyeleri şerh koydu. CHP’li Taşdemir, “Millet Bahçesi içerisinde yapılacak olan Parkın Belediye iştiraki tarafından yapılmasını uygun gördük.” Dedi. Büyükakın ise, “Belediye tarafından Lunapark yapılmasını uygun görmüyoruz. Yapan olmazsa belki düşünülebilir” dedi. Büyükakın’a cevaben Taşdemir “Millet bahçesinin bir amacı vardı. Millet Bahçesinin içine özel sektöre verilecek kafeler ve lunaparklar olursa amacından çıkar.” İfadelerini kullandı. Söz konusu madde oy birliği ile komisyona iade edildi.

DENİZ MAHALLESİ DÖNÜŞÜMÜNE ŞERH

Derince Deniz Mahallesinde yapılması planlanan kentsel dönüşüm çalışması ise mecliste tartışmalara neden oldu.İmar düzenlemesinde bölgede 5 kata izin verilirken, parsellerin büyüklüğüne göre 6 ve 7 kata da izin verilecek. 16,2 hektar alan olan Deniz Mahallesi'ndeki dönüşüm bölgesinin yüzde 35’i ise ticaret alanı olacak. Projede 2 tane 15 metrelik yol da yer alıyor.Liman Otoban Bağlantı Yolu arasında kalan 16,2 hektarlık alana ilişkin imar plan değişikliği maddesine CHP muhalefet şerhi koydu.

TANIŞ: ‘YOLLARDA BÜYÜK FARKLAR OLUŞACAK’

CHP’li Orhan Tanış, “Bu bölgede devlet demir yolları lojmanlarının bulunduğu alan konut alanı olarak belirlenmiş. Resmi kurum alanlarında da lojman yapılabildiği için burası resmi kurum alan çevriliyor. Emsal 2 ve 5 kat bir yapılaşma öngörülüyor. Yüzde 35 ticaret yüzde 65 konut alanı düşünülüyor. Doğu batı kuzey güney istikametinden 15 metrelik yol konmakta. Alandaki parsel büyüklüğü 330 metrekare civarında. Taslakta iç yollar 6 ve 7 metre olarak kalıyor. Bu bölgede böyle bir plan yapıldığında minimum 5 maksimum 7 kat yapılaşma öngörüldüğünde 6 ve 7 metrelik yoları mutlaka genişletmek gerekiyor. Bu sorunun şimdi çözülmesi gerekiyor. 15 metrelik yola cepheli adalarla 6-7 metrelik yol cepheli alanlarda büyük farklar oluşacak” dedi.

AYGÜN: ‘VATANDAŞTAN ONAY ALDIK’

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Derince’nin en eski mahallesi. Göreve geldiğimizde bölge insanıyla toplantılar yaptık. Kentsel dönüşüm yerine kentsel yenilenmeye karar verdik. Oradaki eski binaların yapılması gerektiğini insanlara anlattık onlar da kabul ettiler. Başka türlü yenilenme olmaz. Vatandaş kendi evini yaparak cebinden para çıkmadan vatandaşın sorununu çözmek için onların verdiği bilgiler ile bu sonuca varabildik” dedi. AKP’li Meclis Üyesi Mustafa Soydabaş, “7 metrelik yolları koruduk vatandaşın mülküne daha fazla müdahale etmemek için” şeklinde konuştu.

BÜYÜKAKIN: ‘YENİLİKÇİ BİR ÇÖZÜM’

Başkan Büyükakın ise “Burası benim de doğup büyüdüğüm mahalle. Mükemmelim peşinde koşarken bazen iyiden de oluruz. Eski yerleşim alanlarında yenilenme istiyorsanız emsal artışı da vermeniz gerekiyor. Yoğun nüfus olacağı için sosyal alanlarda da sıkıntı yaşanır. Bu yenilikçi ve ilave yoğunluk getirmeyecek bir çözüm. Detaylı dinlediğimde içime sindi. Buranın riski akan ilan edilmesi de söz konusu. İnsanlar yenilemek istediğinde yenileyemiyorlar. Bu uygulamanın kentin diğer yerlerinde örnek olacağını düşünüyorum. 1/1000’lik planlar yapıldığında da minimal eksiklikler düzeltilir” dedi. Muhalefetin şerhinin olduğu madde oy çokluğu ile kabul edildi.

TANIŞ: “KAMUYA AİT YOL HASTANE ALANI OLUYOR”

Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde Gölcük İhsaniye’de yer alan AKP’li Şahin Talus’a ait olan Medar Hastanesi'nin yeni bina yapmak için talep ettiği imar düzenlemesi tartışmalara neden oldu. Büyüme talebine CHP’li Meclis üyeleri şerh koydu. Konu ile ilgili konuşan CHP’li meclis üyesi Orhan Tanış, “Deveye sormuşlar neren doğru o da demiş ki nerem doğru. Aradaki 10 metrelik imar yolunu sağlık tesisi alanına katıyor. Kaldırılan yolla ilişki de otopark alanı bırakıyor. Burada baktığımızda devamlılığı olan 10 metrelik alan kalkıyor. Kamuya açık yol hastaneye hizmet edecek otoparka dönüşüyor. Hemen arkasında akaryakıt istasyonu var buraya da komşu oluyor. Burada il sağlık müdürlüğünden alınan bir görüş de yok. Aynı alanda sağlık alanı, ticaret alanı ve otopark alanı gibi farklı fonksiyonlar aynı alanda bulunuyor. Eğer kamuya geçmiş yolsa bunu özel kişilere nasıl devrediyor.” Dedi.

“TADİLATTAN ETKİLENEN PARSELLER VAR”

Sözlerine devam eden Tanış, “Sağlık tesisi ile akaryakıt tesisi arasına ayırışı bir yol koyabiliriz diye düşündük. Eğer burada bu vatandaş ruhsat almış inşaatını yapıyorsa biz bu değişikliği niye yapıyoruz. Burada konut ruhsatı almış ve inşaatı yapıyor. Konut ruhsatı ile hastane ruhsatı farklı. O nedenle buraya verilirken konut projesi mi hastane projesi mi? Bir de tadilattan etkilenen parseller var. Burada da vatandaşların mağduriyeti söz konusu olacaktır. Orada bir yol var. Bu talep yasal bütün mevzuatlara aykırı bu nedenle muhalefet şerhi koyduk. nSerhat GÜNEŞ

Tanış sonrası madde ile ilgili söz alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Mevcut hastane binasını yanında Orhan beyin dediği gibi yerinde yol var. Ancak sağ tarafta kalan yol kullanılmakta. Anayoldan gelen kişi bu yolu kullanabilir. Değişik konusunda yetkili meclistir. Burada bahsi geçen akaryakıt istasyonu var. İlgili yönetmelikte koşullar var. Buradaki vatandaşın akaryakıt istasyonu açması mümkün değil. Her ne kadar akaryakıt istasyonu alanı olsa da yapılamaz.” Dedi. Başkan Büyükakın ise, “Sanki yol aldı da diğer taraftan yer vermemiş gibi konuşuyorsunuz. Öyle bir konuşuyorsun ki sanki bizim gözümüz görmüyor. Plan hepimizin planı.” İfadelerini kullandı.