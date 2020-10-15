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15 Eki 2020 - 17:58- Gündem G: 15 Eki 2020 - 18:00

Aygün, belediye stajyerleri ile buluştu

Belediyede stajyer olarak görev yapan öğrencilerle bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Hepinizin çok çalışıp vatanımıza ve milletimize faydalı bireyler olacağınıza inanıyorum” dedi

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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Derince Belediyesi'nde staja başlayan 48 öğrenci ile Meclis Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. Staj sürecinin öğrencilerin gelişiminde çok önemli bir rolü olduğunu belirten Başkan Aygün, “Siz gençlerimiz, toplumumuzun temeli ve yarınlarımızın teminatısınız. İnanıyorum ki okulda aldığınız eğitimi pekiştirmek amacıyla gerçekleşen bu staj süreci size çok fayda sağlayacak” dedi.

“DAİMA YANINIZDAYIZ”

Kendilerine inandıklarını belirten Aygün, “Hepinizin çok çalışıp başarıya ulaşacağınıza, vatanımıza ve milletimize faydalı bireyler olacağınıza inanıyorum. Bizler yürüdüğünüz bu yolda daima sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Aygün, öğrencilere kontrollü sosyal hayat kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarına hassasiyet göstermelerini de özellikle vurguladı.
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15 Eki 2020 - 17:58 - Gündem

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