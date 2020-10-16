METRO FAST, temassız ve hızlı dijital alışveriş deneyimi sunuyor

Müşteriler bu çözüm ile birlikte alışverişlerini ürünlerini kasadan geçirmeden ve ödeme için kasa kuyruğu beklemeden gerçekleştirebilecek. Makine öğrenimi teknolojisi ile alışverişin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlayan ve Türkiye’de bu yönü ile bir ilk olan Metro Fast ile müşteriler, ürünlerini mobil uygulama üzerinden barkod okutarak alışveriş arabalarına ekleyebilecek ve alışverişin sonunda saniyeler içinde sepetin doğrulamasını yaparak doğrudan ödeme yapabilecek.

ALIŞVERİŞ DENEYİMİ

Hayata geçirdikleri Metro Fast uygulamasıyla ilgili açıklamada bulunan Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Sinem Türüng “Modern tüketici, zamandan tasarruf edeceği ve en verimli şekilde hizmet alabileceği bir yöntem arayışında. Müşteri deneyimini en iyi hale getirebilmek için öncelikle onlara çoklu seçme hakkının olduğu bir alışveriş deneyimi sunmamız gerekiyor. Biz de mobil aplikasyondan mağaza içinde sıra beklemeden temassız ve hızlı alışverişe kadar müşterilerin geri bildirimleriyle her an geliştirilebilecek dijital çözümler üzerinde çalışıyoruz.

25 BİN MÜŞTERİ

Dijital deneyimin tasarlanması kadar fiziksel deneyimin dijital öğeler ile desteklenmesini de odağımıza alarak müşterilerimize yepyeni bir deneyim yaşatacak Metro Fast projesinin on ay süren pilot uygulamasını 2019 sonunda hayata geçirdik. Şu ana kadar 25 bin müşterimiz bu çözümü kullandı. Son bir ay içerisinde Metro Fast’i kullanan her üç müşterimizden ikisinin tekrar kullanması ise müşterilerimizin memnuniyetini kanıtlıyor.” dedi.

METRO FAST NASIL ÇALIŞIYOR?

Aşağıdaki adımları uygulayarak hızlı ve temassız ödeme ile eşsiz bir alışveriş deneyimi yaşayabilirsiniz.

iOS veya Android akıllı telefonunuz için uygulama mağazalarından Metro Fast uygulamasını indirin.

Alışveriş arabasında yer alan QR kodu okutun.

Metro kartınızda yer alan barkodu okutun.

Aldığınız her ürünün barkodunu okutarak arabaya yerleştirin.

Kasa alanına geldiğinizde alışveriş arabasını Metro Fast elektronik kontrol noktasına yerleştirin ve ardından doğrulamayı tamamlamak için QR kodu okutun.

Ödeme noktasında ödemenizi yaparak alışverişinizi tamamlayın.