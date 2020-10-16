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16 Eki 2020 - 15:00- Ekonomi G: 16 Eki 2020 - 15:02

Evde faiz freni

Konut kredisi faizlerinin yüksek seyri nedeniyle konut satışları eylülde yüzde 7 azaldı. Kredili ve birinci el konut satışlarındaki daralma daha yoğun hissedildi
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Bankaların konut kredisi faiz oranlarındaki yüksek seyir, konut satışlarında eylül ayında yüzde 7 oranında daralmaya neden oldu. Türkiye genelinde konut satışları Eylül 2020’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.9 azalarak 136 bin 744 olarak gerçekleşti. Faizlerdeki artış, özellikle konut kredisiyle satılan ve birinci el konutlar üzerinde etkisini gösterdi. İpotekli yani banka kredili satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.5 azaldı. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.5 azalarak 41 bin 376 oldu. İkinci el konutlarda ise faiz etkisi hissedilmedi. Buna göre, ikinci el konut satışlarında azalış yüzde 0.1 olarak kayıtlara geçti.

16 Eki 2020 - 15:00 - Ekonomi

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