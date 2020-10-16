Bankaların konut kredisi faiz oranlarındaki yüksek seyir, konut satışlarında eylül ayında yüzde 7 oranında daralmaya neden oldu. Türkiye genelinde konut satışları Eylül 2020’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.9 azalarak 136 bin 744 olarak gerçekleşti. Faizlerdeki artış, özellikle konut kredisiyle satılan ve birinci el konutlar üzerinde etkisini gösterdi. İpotekli yani banka kredili satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.5 azaldı. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.5 azalarak 41 bin 376 oldu. İkinci el konutlarda ise faiz etkisi hissedilmedi. Buna göre, ikinci el konut satışlarında azalış yüzde 0.1 olarak kayıtlara geçti.
16 Eki 2020 - 15:00- Ekonomi Güncelleme: 16 Eki 2020 - 15:02
Evde faiz freni
Konut kredisi faizlerinin yüksek seyri nedeniyle konut satışları eylülde yüzde 7 azaldı. Kredili ve birinci el konut satışlarındaki daralma daha yoğun hissedildi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.