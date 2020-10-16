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16 Eki 2020 - 15:01- Ekonomi G: 16 Eki 2020 - 15:02

Tavuk Dünyası 75. restoranını açtı

Tavuk Dünyası, eşsiz lezzet deneyimini daha fazla İstanbulluya yaşatmak için İstanbul’daki restoranlarına yenilerini eklemeyi sürdürüyor.

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Tavuk Dünyası’nın Vega AVM’de konuklarını ağırlamaya başlayan yeni restoranı, aynı zamanda markanın İstanbul’daki 75. restoran yatırımı. Özgün konsepti ve ödüllü akılalmaz lezzetleriyle kısa zamanda lezzet severlerin en çok tercih ettiği markalar arasına girmeyi başaran Tavuk Dünyası, Türkiye’nin 50’den fazla şehrinde olduğu gibi, İstanbul’daki yeni restoran yatırımlarında da hız kesmiyor.

RESTORAN SAYISI 222 OLDU

Tavuk Dünyası 2020’nin başından bu yana şehrin Anadolu ve Avrupa yakasının farklı bölgelerindeki cadde ve AVM’lerine açtığı restoranlarıyla, İstanbul’daki lezzet noktalarının sayısını artırmayı sürdürdü. Vega AVM’de konuklarını ağırlamaya başlayan yepyeni restoranıyla birlikte ise Tavuk Dünyası, markanın doğduğu şehir olan İstanbul’daki 75. restoranını açmış oldu. Tavuk Dünyası hizmete başlayan bu restoranıyla birlikte, Türkiye’deki AVM restoranlarının sayısını 161’e; toplam restoran sayısını ise 222 taşımış oldu.

16 Eki 2020 - 15:01 - Ekonomi

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