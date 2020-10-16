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16 Eki 2020 - 15:02- Ekonomi G: 16 Eki 2020 - 15:03

TAB GIDA sektörün ulusal meslek standartlarını belirledi

TAB Gıda’nın çeyrek asrı aşan tecrübesiyle hazırlayıp uyguladığı ‘’Meslek Standartları’, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylanarak, ‘’Ulusal Meslek Standardı’’ olarak tescillendi.

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6 markada 1.200’ü aşkın restoranı ve yaklaşık 30.000 çalışanıyla Türkiye’nin hızlı servis restoran sektörü lideri TAB Gıda’nın çeyrek asrı aşan tecrübesiyle hazırlayıp uyguladığı “Meslek Standartları”, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylanarak sektör için belirleyici standartlar olarak tescillendi. 30 Eylül 2020 tarihli, 31260 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan karara göre Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri sektöründeki firmaların, hazırlanan meslek standartlarına göre düzenleme yapmaları ve bu standartları referans almaları gerekecek.

MESLEKİ YETERLİLİK

Mayıs 2019 tarihinden başlayarak Mesleki Yeterlilik Kurumunun gözetimi ve denetimi altında yer alan ‘‘Ulusal Meslek Standartlarını Belirleme” sürecini üstlendiklerini belirten TAB Gıda Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Asok, “ Eğitim ve Marka Standartları Departmanı’mızın özverili çalışmalarıyla sektörümüzün Ulusal Meslek Standartlarını belirleyen, oluşturan ve tüm sektöre öncü olan şirket olmanın haklı gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Çalışmalarımızın başarılı bir şekilde tamamlanması ve takdir görmesi hepimizi mutlu etmiştir” dedi

16 Eki 2020 - 15:02 - Ekonomi

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