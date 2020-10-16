Aydın Ünlü, Derince’yi turladı

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca ile birlikte planlı programları kapmasında bir dizi ziyaretlerde bulundu. Derince Kaymakamı Cemil Aksak’ı ziyareti ile başlayan program, ardından Derince İlçe Emniyet Müdürü Ali Fuat Aktaş ile devam etti.
PLAKET VE ROZET TÖRENLERİ YAPILDI
Daha sonra Cumhur İttifakı ortağı olan AKP İlçe Teşkilatı’nın yeni Başkanı Koray Merdan’ı ziyaret eden MHP heyeti ziyaret programının bir kısmını tamamlayarak MHP İlçe Teşkilâtı’ndaki kendi programlarına dahil oldular. İlçe teşkilatı programları kapsamında MHP’ye uzun yıllar gönül vermiş ve hizmet etmiş parti büyüklerine plaketleri takdim edildi. Ardından da MHP Derince Teşkilatı’na yeni katılım sağlayan üyelere rozetleri takıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.