Aydın Ünlü, Derince’yi turladı

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca ile birlikte planlı programları kapmasında bir dizi ziyaretlerde bulundu. Derince Kaymakamı Cemil Aksak’ı ziyareti ile başlayan program, ardından Derince İlçe Emniyet Müdürü Ali Fuat Aktaş ile devam etti.

PLAKET VE ROZET TÖRENLERİ YAPILDI

Daha sonra Cumhur İttifakı ortağı olan AKP İlçe Teşkilatı’nın yeni Başkanı Koray Merdan’ı ziyaret eden MHP heyeti ziyaret programının bir kısmını tamamlayarak MHP İlçe Teşkilâtı’ndaki kendi programlarına dahil oldular. İlçe teşkilatı programları kapsamında MHP’ye uzun yıllar gönül vermiş ve hizmet etmiş parti büyüklerine plaketleri takdim edildi. Ardından da MHP Derince Teşkilatı’na yeni katılım sağlayan üyelere rozetleri takıldı.