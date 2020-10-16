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16 Eki 2020 - 15:03- Siyaset G: 16 Eki 2020 - 15:05

YRP’li Aras ve yönetimi Vali Yavuz’a gitti

Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras, Vali Seddar Yavuz’u makamında ziyaret ederek kendisine partinin hazırladığı ‘Milli Kaynaklar Paketi’ adlı kitabı hediye etti
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Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras ve beraberindeki il yönetim kurulu üyeleri Ahmet Emre Aydın, Erkan Katırağ, Yücel Erdoğan ve Muharrem Ağyol ile birlikte, 18 Haziran göreve başlayan Kocaeli valisi Seddar Yavuz’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Aras ve yönetim kurulu üyeleriyle tek tek tanışan Vali Yavuz, Aras ve yönetimine yakın ilgi gösterdi. Ziyaret sırasında Kocaeli’nin Türkiye ekonomisindeki büyük payı ve stratejik olarak önemli bir konumda olduğunu belirten Aras, “Daha güzel bir Kocaeli için hep birlikte çalışmalıyız” mesajı verdi.

KİTAPLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Ziyaret sırasında partisinin hazırlamış olduğu ‘Milli Kaynaklar Paketi-1’ kitabını, Vali Seddar Yavuz’a hediye eden Aras, “Hazırlamış olduğumuz Milli Kaynaklar kitabımız tamamen milli ve yerli projelerden oluşuyor” diyerek projeler hakkında Vali Yavuz’u bilgilendirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yavuz, İl Başkanı Mehmet Aras ve il yönetim kurulu üyeleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

16 Eki 2020 - 15:03 - Siyaset

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