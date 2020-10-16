AKP Körfez’den KTO’ya iade-i ziyaret

AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve ilçe teşkilatının yaptığı ziyarette Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, oda yönetim kurulu üyeleri, meclis divanı, kadın ve genç girişimciler kurulu üyeleri hazır bulundu. KTO Başkanı Recep Öztürk ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilçe başkanı ve ilçe teşkilatına teşekkürlerini sundu.
“HEPİMİZ HİZMET İÇİN VARIZ”
KTO Başkanı Recep Öztürk, AKP İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve ekibine hayırlı olsun dileklerini tekrar iletirken “Hepimiz hizmet için varız ve aynı zincirin birer halkasıyız. Bu süreçte de çalışmalarımız aynı hızla devam edecek” diyerek İlçe Başkanı Ramazan Tuna ile yeni dönemde yapacakları çalışmalara yönelik görüş alışverişinde de bulundu. Ziyaret sonrasında AKP İlçe Yöneticileri ve KTO Yöneticileri hizmet binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.