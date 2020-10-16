Gelecek Kocaeli Perşembe Pazarı’nda

Gelecek Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, Kadın Kolları Koordinatörü Nurşen Çil, İlçe Kadın Kolları Başkanı Esra Yeşil ve İl Gençlik Kolları Başkanı Sema Bozaba ile birlikte İzmit Perşembe Pazarı’nı ziyaret etti. Başaran ve ilçe teşkilatı, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Seçim dönemi olmamasına rağmen kendilerine ziyaretlerde bulunulmasından duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar adeta dert küpüydü.

“SANDIK ÖNÜNÜZE GELECEK”

Her konuşanın işsizlik, pahalılık ve yolsuzluklardan şikayet ettiği ziyaret turunda gördükleri ilgi Gelecek Partisi teşkilatını oldukça memnun etti. Başaran ise umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini belirterek, “Güzel günler gelecek. Elbet bugünler de geçecek ve eninde sonunda sandık önünüze gelecek. Sandıktan kaçış yok. Bizler gördüğünüz gibi hep aranızdayız. Kandıra Sapağı Demokrasi Bulvarı’ndaki binamıza çay kahve içmeye, sohbet etmeye bekliyoruz” dedi.