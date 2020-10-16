Fırat Türker başkanlığındaki Gelecek Partisi Körfez İlçe Teşkilatı’ndaki yoğun hareketlilik devam ediyor. Siyasi parti, sivil toplum örgütleri, esnaf gezileri gibi programlarını sürdüren Gelecek Körfez, son olarak Saadet Partisi’ni ağırladı. SP İlçe Başkanı Ömer Faruk Coşkun yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret ettiği Fırat Türker ve ekibine kısa sürede teşkilatlanma başarısı gösterip, kongrelerini tamamlamalarından dolayı tebrik edip, başarılar diledi.

“YAPICI, KATILIMCI MUHALEFET ANLAYIŞI”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Fırat Türker de “Aynı şehirde yaşıyoruz. Hangi siyasi partiden, hangi siyasi görüşten olunursa olunsun fark etmez. Ortak paydamız Körfez ilçedir. Biz, ayrıştırıcı değil, birleştirici olacağız. Ülkenin şu zor günlerde birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Yapıcı, katılımcı muhalefet anlayışı içerisindeyiz. Bu tür ziyaretler çok önemli. Sayın başkan ve yönetimine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.