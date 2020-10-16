Bostancı: Sağlıklı gıdaya ulaşmak güçleşiyor

Her yıl 16 Ekim tarihi Dünya Gıda Günü olarak kutlanıyor. Dünya üzerindeki yetersiz beslenen ve aç insanların acısına dikkat çekmek amacıyla farkındalık amacı ile kutlanan Dünya Gıda Günü bu yıl ‘Büyüyelim, Besleyelim, Hep Birlikte Sürdürelim’ sloganı ile kutlanacak. Dünyada 150’den fazla ülkenin katıldığı Dünya Gıda Günü nedeni ile Kocaeli Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı bir mesaj yayınladı. Dünyada 676 milyon insan obez olduğunu ifade eden Bostancı, aynı zamanda 690 milyon insan açlıkla mücadele ettiğini vurguladı. 2 milyar insan güvenilir, besleyici ve yeterli gıdaya düzenli olarak ulaşamadığını da ekleyen Bostancı Koronavirüs ile birlikte bu sayının arttığını belirtti.

“ÇİFTÇİLERE SAHİP ÇIKMAK ÖNEM ARZ EDİYOR”

Koronavirüs ile birlikte ülkemizin de kötü etkilendiğini söyleyen Bostancı açıklamasının devamında, “Türkiye de üretim yapan çiftçi nüfusunun yüzde 80’i kırsal kesimde yaşıyor. Bu sebeple pazara ulaşmakta ve yeterli teknik destek almakta zorluk çekmektedir, özellikle pandemi sürecinde bu şartlar daha da zorlaşıyor ve çiftçiler üretimi gerçekleştiremiyor. Bu sebeple küçük çiftlikleri ve çiftçileri destekleyerek onlara sahip çıkmak önem arz ediyor.” dedi.

“GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞMAK ZORLAŞIYOR”

Çiftçilerin, Orman Bakanlığının Dijital Tarım Pazarı projesi kapsamında ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) sistemine kayıtlı olan üreticilerin www.ditap.gov.tr adresinden satıcı olarak kayıt olabileceklerini satış yapabilecekleri bilgisini veren Bostancı, “Çiftçilerimizin yetiştiremediği her ürünü biz yurt dışından temin etmek zorunda kalıyoruz. Son dönemde Türk lirasının döviz karşısında %40 değer kaybetmesi nedeniyle güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmak gittikçe güçleşmektedir. Bu kapsamda ülkemizde üretimin ve üreticinin ne denli önemli olduğunun altını çizmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

“GIDA İSRAFINA DUR DİYELİM”

Sözlerinin sonlarına doğru Bostancı, “Bireysel olarak yapabileceklerimiz konusunda da Tarım Bakanlığının başlattığı “Gıdanı koru” kampanyasını desteklemekte ve herkesi katılmaya davet etmekteyiz. “Büyütelim, Besleyelim, Hep Birlikte Sürdürelim” ilkesini benimseyerek gıda israfına dur diyelim” ifadelerini kullanarak açıklamasını sonlandırdı.