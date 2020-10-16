Kaza sabah saatlerinde, Gölcük Değirmendere Topçular Mahallesi Orkide ve Eren sokağın kesiştiği yolda meydana geldi. Ozan B. idaresindeki 41 RY 355 plakalı otomobil Sefa K. idaresindeki 41 AET 257 otomobil çarpıştı. Sefa K.’nın kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle takla attı. Kazayı görenler yardıma koşarken, Sefa K. araçtan çıkarıldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
16 Eki 2020 - 17:08- Asayiş Güncelleme: 16 Eki 2020 - 17:10
Kavşakta iki otomobil çarpıştı
Gölcük'de, kavşakta 2 otomobil çarpışırken, bir araç çarpışmanın etkisiyle takla attı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
16 Eki 2020 - 17:08 - Asayiş Yazdır
Muhabir Demirören Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.