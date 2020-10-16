Korona verilerinde çok tehkikeli artış!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1812 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 73 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 153'e, toplam vaka sayısı ise 343 bin 955'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1419 OLDU



Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1419 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 301 bin 98'e yükseldi. Toplam test sayısı 12 milyon 194 bin 778, ağır hasta sayısı 1445, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.9 oldu.

"AĞIR HASTA SAYISI UZUN BİR ARADAN SONRA ARTIŞ EĞİLİMİNDE"



Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir. Tüm bölgelerimizde tedbirlere eksiksiz uymalıyız" ifadelerini kullandı.