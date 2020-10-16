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16 Eki 2020 - 20:15- Asayiş G: 16 Eki 2020 - 20:24

SUMOTAŞ şöförü feci kazada can verdi!

Suadiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde çalışan kamyon şöförü Seçkin Yıldız, Konya Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.
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Alınan bilgiye göre Adana’ya yük götüren Suadiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (SUMOTAŞ) şoförlerinden Seçkin Yıldız (46) idaresindeki 41 NA 773 plakalı romorklu kamyon, dönüş yolunda Konya Kulu Kavşağı mevkii Ankara istikametinde önde seyir halinde olan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Seçkin bulunduğu yerde sıkıştı. Çevreden geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yıldız'ın cenazesi işlemlerinin ardından Kocaeli'ye gönderildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Seçkin Yıldız’ın cenazesi Cumartesi günü Suadiye Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası Suadiye Merkez Mezarlığında toprağa verilecek.

16 Eki 2020 - 20:15 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Lazo - Allah rahmet eylesin ve geride kalanlara Allah sabırlar versin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Ekim 21:41

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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