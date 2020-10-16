SUMOTAŞ şöförü feci kazada can verdi!

Alınan bilgiye göre Adana’ya yük götüren Suadiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (SUMOTAŞ) şoförlerinden Seçkin Yıldız (46) idaresindeki 41 NA 773 plakalı romorklu kamyon, dönüş yolunda Konya Kulu Kavşağı mevkii Ankara istikametinde önde seyir halinde olan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Seçkin bulunduğu yerde sıkıştı. Çevreden geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yıldız'ın cenazesi işlemlerinin ardından Kocaeli'ye gönderildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Seçkin Yıldız’ın cenazesi Cumartesi günü Suadiye Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası Suadiye Merkez Mezarlığında toprağa verilecek.